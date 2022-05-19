NBA Batı Konferansı play-off finalinde ilk maç Golden State’in!

NBA play-off'larına tek karşılaşmayla devam edildi. Normal sezonda Batı Konferansı'nı üçüncü sırada tamamlayan Warriors ile dördüncü bitiren Mavericks, Chase Center'da karşılaştı.

İyi savunma yaptığı mücadeleyi baştan sona üstün götüren ev sahibi Warriors, rakibini 25 sayı farkla mağlup etti.

Warriors'ta all-star Stephen Curry 21 sayı ve 12 ribauntla "double-double" yaparken, Andrew Wiggins 19 sayı ve 5 ribaunt, Jordan Poole 19 sayı, Klay Thompson 15 sayı ve 5 ribaunt, Draymond Green 10 sayı ve 9 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.

Mavericks'te all-star Luka Doncic 20 sayı, 7 ribaunt ve 4 asistle takımının en etkili ismi olurken, Spencer Dinwiddie 17, Jalen Brunson 14, Reggie Bullock 12 sayıyla mücadele etti.

EN İYİ ÇAYLAK TAKIMI BELLİ OLDU

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 2021-22 sezonunda forma giyen en iyi çaylak oyunculardan kurulan iki takım duyuruldu.

NBA'den yapılan açıklamaya göre, spor yazarları ve yayıncıların oylarıyla yapılan değerlendirmenin ardından sezonun en iyi iki çaylak takımı belirlendi.

Sezonun en iyi çaylak oyuncusu seçilen Toronto Raptorslı Scottie Barnes'ın yer aldığı birinci takımın ilk 5'indeki diğer oyuncular, Cade Cunningham (Detroit Pistons), Evan Mobley (Cleveland Cavaliers), Franz Wagner (Orlando Magic) ve Jalen Green (Houston Rockets) oldu.

İkinci çaylak takımın ilk ilk 5'inde ise Herbert Jones (New Orleans Pelicans), Josh Giddey (Oklahoma City Thunder), Bones Hyland (Denver Nuggets), Ayo Dosunmu (Chicago Bulls) ve Chris Duarte'ye (Indiana Pacers) yer verildi.

Houston Rockets formasıyla NBA'de ilk sezonunu tamamlayan milli oyuncu Alperen Şengün ise ikinci takım kadrosu için 13 oy almasına rağmen ilk 5'e giremedi.