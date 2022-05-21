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Giriş Tarihi: 21.5.2022

Haydi Efes! Kupa sana çok yakışıyor

SUAT UMURHAN
Haydi Efes! Kupa sana çok yakışıyor

Yarı finalde Olympiakos’u 77-74 mağlup eden lacivert-beyazlılar, El Clasico’da Barça’yı 86-83 ile deviren Real Madrid ile karşı karşıya geliyor. Üst üste 3. kez final oynayan temsilcimiz, TSİ 20.00'de Belgrad Stark Arena'da kazanması halinde peş peşe ikinci defa bu kupayı müzesine götürecek

THY EuroLeague'de Anadolu Efes şampiyonluk için bugün Real Madrid karşısına çıkıyor. Final Four'daki ilk maçında Olympiakos'u 77-74 mağlup ederek final biletini alan temsilcimiz, bugün TSİ 20.00'de kupa için sahada. Geçen sezon müzesine götürdüğü kupayı üst üste ikinci kez kazanmak isteyen lacivert-beyazlılar, ayrıca peş peşe 3. defa da final oynama başarısını gösterecek. 2018-19'da Euroleague finalinde CSKA Moskova'ya 91-83 yenilen Efes, 2019-20'de ligin pandemi nedeniyle iptal edilmesinden dolayı lig periyodunda zirvede olmasına rağmen turnuvayı erken noktalamıştı. Geçtiğimiz sezon ise Barcelona'yı 86-81 devirip tarihinde ilk kez bu kupayı kazanan Anadolu Efes, bu sezon bir diğer İspanyol devi Real Madrid karşısında zafer arayacak.



ATAMAN: FARKLI STRATEJİLER OLACAK
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, şampiyon unvanını korumak için sahada olacaklarını söyledi. Real Madrid'in koçu Pablo Laso'ya övgüler yağdıran Ataman, "Pota altında çok güçlüler. Avrupa Ligi'nin en iyi kadrosuna sahipler. Farklı stratejilerin maçı olacak. Futbolda R.Madrid'i destekliyoruz ama yarın (bugün) biz kazanacağız" dedi.



MİCİC: ZOR DURUMLARI İYİ YÖNETİYORUZ
Olympiakos maçını son saniye basketi ile kazandıran Vasilije Micic, her iki takım için de ilginç bir karşılaşma olacağını söyledi. Sırp oyuncu şöyle konuştu: "Ülkemi ve şehrimi temsil ettiğim için çok mutluyum. Bizim içimizde Sırp basketbolunun mantalitesi var. Zor durumları yönetme konusunda çok iyi iş çıkarıyoruz."

RAKAMLARLA FİNAL
3- 1996'da Aydın Örs yönetiminde Türk basketbol tarihinin ilk Avrupa şampiyonluğunu Koraç Kupası'nı kazanarak elde eden Anadolu Efes, geçen sezon da EuroLeague kupasını Türkiye'ye getirmişti. Lacivertbeyazlılar bugün kazanırsa müzelerindeki 3. Avrupa kupası olacak.
10- Anadolu Efes, bugün galip gelmesi halinde Kupa 1'de kulüpler düzeyinde üst üste çifte zafer yaşayan 10. takım olacak.
12- Türk takımları potada 11 kez Avrupa kupası kazanırken Anadolu Efes, 12. zafer için mücadele edecek.
10- Real Madrid Avrupa'nın 1 numaralı kupalarında toplam 10 kez şampiyonluğa ulaşarak bu alanda zirvede yer alıyor.
39- İki takım daha önce 39 kez karşı karşıya gelirken Anadolu Efes 26 defa kazandı, 13 karşılaşmada İspanyol ekibi güldü.

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Haydi Efes! Kupa sana çok yakışıyor
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