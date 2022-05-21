Haydi Efes! Kupa sana çok yakışıyor

THY EuroLeague'de Anadolu Efes şampiyonluk için bugün Real Madrid karşısına çıkıyor. Final Four'daki ilk maçındamağlup ederek final biletini alan temsilcimiz, bugünkupa için sahada. Geçen sezon müzesine götürdüğü kupayılacivert-beyazlılar, ayrıca peş peşe 3. defa da final oynama başarısını gösterecek.Geçtiğimiz sezon ise Barcelona'yı 86-81 devirip tarihinde ilk kez bu kupayı kazanan Anadolu Efes, bu sezon bir diğer İspanyol devi Real Madrid karşısında zafer arayacak.Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, şampiyon unvanını korumak için sahada olacaklarını söyledi. Real Madrid'in koçu Pablo Laso'ya övgüler yağdıran Ataman, "Pota altında çok güçlüler.Farklı stratejilerin maçı olacak.dedi.Olympiakos maçını son saniye basketi ile kazandıran Vasilije Micic, her iki takım için de ilginç bir karşılaşma olacağını söyledi. Sırp oyuncu şöyle konuştu: "Ülkemi ve şehrimi temsil ettiğim için çok mutluyum.1996'da Aydın Örs yönetiminde Türk basketbol tarihinin ilk Avrupa şampiyonluğunu Koraç Kupası'nı kazanarak elde eden Anadolu Efes, geçen sezon da EuroLeague kupasını Türkiye'ye getirmişti. Lacivertbeyazlılar bugün kazanırsa müzelerindeki 3. Avrupa kupası olacak.Anadolu Efes, bugün galip gelmesi halinde Kupa 1'de kulüpler düzeyinde üst üste çifte zafer yaşayan 10. takım olacak.Türk takımları potada 11 kez Avrupa kupası kazanırken Anadolu Efes, 12. zafer için mücadele edecek.Real Madrid Avrupa'nın 1 numaralı kupalarında toplam 10 kez şampiyonluğa ulaşarak bu alanda zirvede yer alıyor.İki takım daha önce 39 kez karşı karşıya gelirken Anadolu Efes 26 defa kazandı, 13 karşılaşmada İspanyol ekibi güldü.