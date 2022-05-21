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Giriş Tarihi: 21.5.2022 20:01 Son Güncelleme: 21.5.2022 20:12

THY Euroleague'de final heyecanı! Anadolu Efes - Real Madrid maçı başladı

THY Euroleague’de final heyecanı! Anadolu Efes - Real Madrid maçı başladı

THY Euroleague'de final heyecanı başladı. Geçen senenin şampiyonu temsilcimiz Anadolu Efes, İspanyol temsilcisi Real Madrid'le karşı karşıya. Zorlu final maçında ilk çeyrek oynanıyor.

THY Euroleague'de final heyecanı başladı. Geçen senenin şampiyonu temsilcimiz Anadolu Efes, İspanyol temsilcisi Real Madrid'le karşı karşıya. Zorlu final maçında ilk çeyrek oynanıyor.

CANLI SKOR: Anadolu Efes 4-2 Real Madrid

ATAMAN: "ÇOK İYİ BİR TAKIMA KARŞI OYNAYACAĞIZ"

Ergin Ataman: Stratejik anlamda tam bir final maçı bekliyoruz. Maçın tamamında herkesten iyi performans almamız lazım. Çok iyi bir takıma ve hocaya karşı oynayacağız. Nasıl cevap vereceğimizi bilmemiz lazım ve bunu biliyoruz.

LASO: "ÇOK ZOR BİR MAÇ OLACAK"

Pablo Laso: "Çok zor bir maç olacak. Adı üzerinde bir final. Çok iyi bir takım ve çok iyi bir koç. Micic ile Larkin'i durdurmaya çalışacağız. Tabii ki diğer oyuncuları da. Her türlü önlemi almamız gerekiyor. Hücumda çok akıllı oynamamız lazım. Ritmi hiç kaybetmemiz lazım."

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THY Euroleague'de final heyecanı! Anadolu Efes - Real Madrid maçı başladı
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