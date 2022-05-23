Büyük hedef için yıldız yağacak!

Lacivert-beyazlılar bir yandan şampiyonluk coşkusu yaşarken, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. CSKA Moskova'nın yıldızı Will Clyburn ile her konuda anlaşmaya varıldı. 5 sezondur Rus ekibinin formasınıgiyen ABD'li kısa forvet,geçen sezon Euroleague'de 14.9sayı ve 5.2 ribaunt ortalamasıile oynadı. Clyburn'ün yanı sıra Beşiktaş forması giyen Egehan Arna ile de anlaşma an meselesi. İspanyol basınındaki bir iddiayagöre ise Real Madrid'in forvetiAnthony Randolph da geleceksezon Anadolu Efes formasınısırtına geçirecek.