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Giriş Tarihi: 23.5.2022

Büyük hedef için yıldız yağacak!

Büyük hedef için yıldız yağacak!

Anadolu Efes, CSKA’dan Clyburn ile Real Madrid’den Anthony Randolph’u kadrosuna katmaya çok yakın

Lacivert-beyazlılar bir yandan şampiyonluk coşkusu yaşarken, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. CSKA Moskova'nın yıldızı Will Clyburn ile her konuda anlaşmaya varıldı. 5 sezondur Rus ekibinin formasını giyen ABD'li kısa forvet, geçen sezon Euroleague'de 14.9 sayı ve 5.2 ribaunt ortalaması ile oynadı. Clyburn'ün yanı sıra Beşiktaş forması giyen Egehan Arna ile de anlaşma an meselesi. İspanyol basınındaki bir iddiaya göre ise Real Madrid'in forveti Anthony Randolph da gelecek sezon Anadolu Efes formasını sırtına geçirecek.

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Büyük hedef için yıldız yağacak!
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