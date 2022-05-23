Dış basın öve öve bitiremedi

EUROLEAGUE'E damgasını vuran Anadolu Efes'in başarısı dış basında da büyük yankı buldu. İşte öne çıkan başlıklar..Anadolu Efes tacını korudu. Avrupa'nın kralı Anadolu Efes üst üste ikinci kez kazandı. Madrid ekibi Avrupa'da destan yazmayı hedeflerken hüzünlü sonla biten bir romanı böylece sona erdi.Efes, sırt sırta. Gerçek şampiyon!Fantastik bir maç. Anadolu Efes, Avrupa şampiyonu oldu. Real, Türkler'e zafer halısını serdi.Geçen sezon Barcelona'yı yenerek Avrupa şampiyonluğu kazanan Türk takımının kutlama töreni,Anadolu Efes, Real Madrid'i yenerek ikinci kez Euroleague'i kazandı.