Dış basın öve öve bitiremedi

EUROLEAGUE'E damgasını vuran Anadolu Efes'in başarısı dış basında da büyük yankı buldu. İşte öne çıkan başlıklar..
MARCA (İSPANYA): Anadolu Efes tacını korudu. Avrupa'nın kralı Anadolu Efes üst üste ikinci kez kazandı. Madrid ekibi Avrupa'da destan yazmayı hedeflerken hüzünlü sonla biten bir romanı böylece sona erdi.
AS (İSPANYA): Efes, sırt sırta. Gerçek şampiyon! Türkler kendileriniAvrupa şampiyonuolarak onayladılar.LA
GAZZETTA DELLO SPORT (İTALYA): Fantastik bir maç. Anadolu Efes, Avrupa şampiyonu oldu. Real, Türkler'e zafer halısını serdi.
A BOLA (PORTEKİZ): Geçen sezon Barcelona'yı yenerek Avrupa şampiyonluğu kazanan Türk takımının kutlama töreni, Belgrad'da StarkArena'da, tribünlerde20 bin kişilik seyirciylegerçekleşti.
O JOGO (PORTEKİZ): Anadolu Efes, Real Madrid'i yenerek ikinci kez Euroleague'i kazandı.