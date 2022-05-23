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Giriş Tarihi: 23.5.2022

Dış basın öve öve bitiremedi

ÇAĞDAŞ HALICI
Dış basın öve öve bitiremedi
EUROLEAGUE'E damgasını vuran Anadolu Efes'in başarısı dış basında da büyük yankı buldu. İşte öne çıkan başlıklar..

MARCA (İSPANYA): Anadolu Efes tacını korudu. Avrupa'nın kralı Anadolu Efes üst üste ikinci kez kazandı. Madrid ekibi Avrupa'da destan yazmayı hedeflerken hüzünlü sonla biten bir romanı böylece sona erdi.

AS (İSPANYA): Efes, sırt sırta. Gerçek şampiyon! Türkler kendilerini Avrupa şampiyonu olarak onayladılar. LA

GAZZETTA DELLO SPORT (İTALYA): Fantastik bir maç. Anadolu Efes, Avrupa şampiyonu oldu. Real, Türkler'e zafer halısını serdi.

A BOLA (PORTEKİZ): Geçen sezon Barcelona'yı yenerek Avrupa şampiyonluğu kazanan Türk takımının kutlama töreni, Belgrad'da Stark Arena'da, tribünlerde 20 bin kişilik seyirciyle gerçekleşti.

O JOGO (PORTEKİZ): Anadolu Efes, Real Madrid'i yenerek ikinci kez Euroleague'i kazandı.

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