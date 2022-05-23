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Giriş Tarihi: 23.5.2022

Sırada Türkiye’nin şampiyonluğu var

BERKAY TURAN
Sırada Türkiye’nin şampiyonluğu var

Başarılı koç, “İddia bitmez. Efes’in önümüzdeki sezon hedefi aynı. Benim Milli Takım’la da iddiam var. Avrupa şampiyonluğu istiyorum” diye konuştu

Üst üste 2. kez Euroleague'i kazanan ikinci başantrenör olan (ilki Pini Gershon) Ergin Ataman, İstanbul'da alkışlarla karşılandı. Şampiyonluk sonrasında yaptığı 'üç' işareti için "Yeni hedefimiz 3. şampiyonluk" diyen deneyimli çalıştırıcı, şunları söyledi: "Şampiyon bir takımız. Geçen sezon Barcelona'yı, bu sezon da Real Madrid'i yendik. Bu takım, Avrupa basketbol tarihine geçti. 4 senedir zirvedeyiz, iki senedir kupayı kazanıyoruz. Türkiye için çok mutluyum.



150 ÜLKEDE BİZİ İZLEDİLER
Türk milleti ekrana kilitlendi. Herkesin kalbi bizim için attı. 150 ülkenin yayınladığı maçta en büyük kupayı kazandığımız için çok mutluyum. Bizde iddialar bitmez. Anadolu Efes'in önümüzdeki sezon da iddiası aynı olacak. Benim ayrıca Milli Takım iddiam var. Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluk istiyorum."



BİZDE KORKU YOK!
"Seneye de şampiyon olacak kadro kuracağız. Biz korkmuyoruz. Sahaya çıktığımız zaman korkarak ve maçın sonucunu düşünerek çıkmıyoruz. Hep pozitif düşünüyoruz ve bu önemli anlarda bu galibiyetler geliyor."

BENİM SEVİYEME GELECEKLER
"Üst üste ikinci kez bu kupayı kazanan ikinci isim olmak müthiş bir duygu. Türk spor adamlarını bu şekilde temsil ettiğim için çok gururluyum. Eminim ki bundan sonra birçok arkadaş bu seviyeye gelecektir."

LARKİN: TARİH YAZDIK
Uçaktan Euroleague kupası ile inen Anadolu Efes'in yıldızı Shane Larkin mutluluğunu şu sözlerle anlattı: "Bu kulüp ve türk basketbolu için tarih yazdık. Bunun için çok mutluyuz. Kelimelerle anlatamayacağımız günler yaşıyoruz."

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Sırada Türkiye’nin şampiyonluğu var
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