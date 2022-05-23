Sırada Türkiye’nin şampiyonluğu var

Üst üste 2. kez Euroleague'i kazanan ikinci başantrenör olan (ilki Pini Gershon) Ergin Ataman, İstanbul'da alkışlarla karşılandı. Şampiyonluk sonrasında yaptığı 'üç' işareti içindiyen deneyimli çalıştırıcı, şunları söyledi: "Şampiyon bir takımız.Bu takım, Avrupa basketbol tarihine geçti. 4 senedir zirvedeyiz, iki senedir kupayı kazanıyoruz. Türkiye için çok mutluyum.Türk milleti ekrana kilitlendi. Herkesin kalbi bizim için attı. 150 ülkenin yayınladığı maçta en büyük kupayı kazandığımız için çok mutluyum."Seneye de şampiyon olacak kadro kuracağız. Biz korkmuyoruz. Sahaya çıktığımız zaman korkarak ve maçın sonucunu düşünerek çıkmıyoruz. Hep pozitif düşünüyoruz ve bu önemli anlarda bu galibiyetler geliyor.""Üst üste ikinci kez bu kupayı kazanan ikinci isim olmak müthiş bir duygu. Türk spor adamlarını bu şekilde temsil ettiğim için çok gururluyum.."Uçaktan Euroleague kupası ile inen Anadolu Efes'in yıldızı Shane Larkin mutluluğunu şu sözlerle anlattı: "Bu kulüp ve türk basketbolu için tarih yazdık. Bunun için çok mutluyuz. Kelimelerle anlatamayacağımız günler yaşıyoruz."