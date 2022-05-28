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Giriş Tarihi: 28.5.2022 21:30 Son Güncelleme: 28.5.2022 21:33

Fenerbahçe Beko, yarı final serisinde öne geçti

AA
Fenerbahçe Beko, yarı final serisinde öne geçti

ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi 3. maçında konuk olduğu Darüşşafaka'yı 73-69 yenen Fenerbahçe Beko, 2-1 öne geçti.

Tarık Biberoviç ve Nando de Colo ile dış atışlardan bulduğu basketlerle maça başlayan sarı-lacivertli takım, 5. dakikayı 10-5 üstün geçti. Etkili oyununu sürdüren Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 20-14 üstün tamamladı. İkinci çeyreğe iyi giren Fenerbahçe, 12. dakikada Şehmus'un kaybettiği basketle 10 sayılık (14-24) fark yakaladı. Rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen konuk takım, 15. dakikayı da 13 sayı farkla 35-22 önde bitirdi. Rakibinin kolay sayı üretmenine engel olan yeşil-siyahlılar, hücumda da etkinliğini artırarak 19. dakikada farkı 3 sayıya (35-38) indirdi. Ancak periyodun bitimine 26 saniye kalan Vesely ile basket bulan Fenerbahçe, devre arasına 40-35 üstün girdi.

İkinci yarıya Pineiro ve Doğuş'un dışarıdan, Caupain'in ise pota altından skorer oyunuyla başlayan Darüşşafaka, 23. dakikada 43-42 öne geçti. Savunma etkinliğini artıran ve 46-42'den sonra 13-0'lık seri yakalayan Fenerbahçe Beko, 28. dakikada farkı 9 sayıya (46-55) çıkardı. Rakibine yaklaşık 5 dakika sayı şansı vermeyen konuk takım, üçüncü çeyreği 58-48 üstün bitirdi.

Son çeyreğe Olaseni ve Caupain'in elinden gelen 10-1'lik seriyle giren ev sahibi takım, 34. dakikada farkı 1 sayıya indirdi: 58-59. Karşılıklı basketlerin atıldığı müsabakanın 37. dakikasında skora 64-64 eşitlik geldi. Büyük bir mücadeleye sahne olan son dakikaları daha iyi geçiren Fenerbahçe Beko, müsabakayı 73-69 kazanarak seride 2-1 öne geçti.

Yarı final serisinde 4. maç 30 Mayıs Pazartesi günü aynı salonda oynanacak. Eşleşmede 3 galibiyete ulaşacak takım finale yükselecek.

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Fenerbahçe Beko, yarı final serisinde öne geçti
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