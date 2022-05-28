Fenerbahçe Beko, yarı final serisinde öne geçti

Tarık Biberoviç ve Nando de Colo ile dış atışlardan bulduğu basketlerle maça başlayan sarı-lacivertli takım, 5. dakikayı 10-5 üstün geçti. Etkili oyununu sürdüren Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 20-14 üstün tamamladı. İkinci çeyreğe iyi giren Fenerbahçe, 12. dakikada Şehmus'un kaybettiği basketle 10 sayılık (14-24) fark yakaladı. Rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen konuk takım, 15. dakikayı da 13 sayı farkla 35-22 önde bitirdi. Rakibinin kolay sayı üretmenine engel olan yeşil-siyahlılar, hücumda da etkinliğini artırarak 19. dakikada farkı 3 sayıya (35-38) indirdi. Ancak periyodun bitimine 26 saniye kalan Vesely ile basket bulan Fenerbahçe, devre arasına 40-35 üstün girdi.