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Giriş Tarihi: 28.5.2022

Şampiyona aslan pençesi

Şampiyona aslan pençesi

ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında sarı-kırmızılılar, Dee Bost’un müthiş oyunuyla rakibini mat etti. 18 üç sayılık isabet bulan Cimbom, Pistiolis yönetiminde çıktığı 10. maçı da kazandı. Anadolu Efes’e karşı da tarihinin en farklı galibiyetini aldı

ING Basketbol Süper Ligi'nde dün play-off yarı final heyecanı yaşandı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan serinin ilk maçında Galatasaray Nef, Anadolu Efes'i 35 sayı farkla 105-70 mağlup etmeyi başardı. Mücadeleye iyi başlayan sarı-kırmızılılar oldu. Efes 12-2'lik seri yakayıp öne geçse de ilk çeyreği Galatasaray 18-16 üstün tamamladı. Hücum ribauntlarını alan ve etkili savunma yapan Aslan, ilk yarıyı 43-34 galip kapattı. Dee Bost ve Isaiah Canaan'ın skorerliğiyle farkı iyice açan Galatasaray, son periyoda 79-51 önde girerken, parkeden de 105-70 galip ayrıldı. Cimbom, Yunan koçu Andreas Pistiolis yönetimindeki 10. maçını da zaferle kapattı. Ayrıca sarı-kırmızılılar, Anadolu Efes'e karşı tarihinin en farklı galibiyetini yaşadı. Mücadeleyi tam 18 üç sayılık basketle kapatan Galatasaray'da Dee Bost 22 sayı kaydetti. Efes'te ise Akif Egemen Güven 15 sayı attı. Serinin ikinci maçı yarın 19.00'da oynanacak.



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Karşılaşmayı Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas ile 11 Haziran'daki seçimde başkanlığa aday olan Dursun Özbek de izledi. İkili salonda ayrı ayrı otururken, tribündeki yerini alan Arda Turan da mücadeleyi takip edip sarı-kırmızılı basketbolculara destek verdi.

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Şampiyona aslan pençesi
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