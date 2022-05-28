Şampiyona aslan pençesi

ING Basketbol Süper Ligi'nde dün play-off yarı final heyecanı yaşandı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan serinin ilk maçında Galatasaray Nef, Anadolu Efes'i 35 sayı farkla 105-70 mağlup etmeyi başardı. Mücadeleye iyi başlayan sarı-kırmızılılar oldu.Hücum ribauntlarını alan ve etkili savunma yapan Aslan, ilk yarıyıgalip kapattı.farkı iyice açan Galatasaray, son periyoda 79-51 önde girerken, parkeden de 105-70 galip ayrıldı.10. maçını da zaferle kapattı. Ayrıca sarı-kırmızılılar, Anadolu Efes'e karşı tarihinin en farklı galibiyetini yaşadı. Mücadeleyi tam 18 üç sayılık basketle kapatanEfes'te ise Akif Egemen Güven 15 sayı attı.Karşılaşmayı Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas ile 11 Haziran'daki seçimde başkanlığa aday olan Dursun Özbek de izledi. İkili salonda ayrı ayrı otururken, tribündeki yerini alan Arda Turan da mücadeleyi takip edip sarı-kırmızılı basketbolculara destek verdi.