Anadolu Efes rövanşı aldı

THY Avrupa Ligi şampiyonu Anadolu Efes, ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinin ilk maçında 105-70 kaybettiği Galatasaray Nef'e karşı ikinci karşılaşmadaSinan Erdem Spor Salonu'ndaki ve Efes'in ev sahipliğindeki mücadele karşılıklı ataklarla başladı.İkinci periyottaile üst üste basketler bulan lacivert- beyazlılar,da katkısıyla soyunma odasına 45-37 önde gitti. İlerleyen bölümde Efes farkı çift haneye (48-37) çıkarırkenAncak Micic'in skorer oyunuyla final periyodunaüstün giden Ergin Ataman'ın ekibi,kritik basketleriyle parkeden 91-77 galip ayrıldı.eşleşmede üçüncü maç, yarın saat 20.30'da G.Saray'ın ev sahipliğinde Sinan Erdem'de oynanacak.Efes Başantrenörü Ergin Ataman, 105-70 kaybettikleri ilk maçın şokunu atlattıklarını söyleyip şu açıklamalarda bulundu: "Teknikten öte, mental olarak play-off'ta bir yarı final serisi oynadığımızı hatırladık. Daha fiziksel, daha tempolu oynadık. Galatasaray çok iyi bir takım, iyi mücadele ediyorlar.Oyunu daha içeri yıktık, ribauntları kontrol ettik. İlk maçta mental olarak hiç yoktuk, bugün (dün) mücadele ettik. ING Basketbol Süper Ligi'ne yakışan bir seri oluyor."Nef'in Yunan Koçu Andreas Pistiolis, namağlup unvanıyla çıktığı karşılaşmada ilk yenilgisini yaşadı. Bu karşılaşmaya kadar 10 maçın tamamını kazanan 43 yaşındaki çalıştırıcı, "Kazanmak için daha da fazla mücadele edeceğiz.Bundan sonra ikinci maçta olduğumuz kadar kötü olmayacağız, belki ilk maçtaki kadar dominant da olamayız ama bu maçı iyi analiz ederek bir adım daha yukarı çıkmaya çalışacağız" diye konuştu.GALATASARAY Başkanı Burak Elmas, maçın bitmesini beklemeden salondan ayrıldı. Başkan Elmas'ın,salonu terk ettiği öğrenildi. Elmas yaptığı açıklamada, "Anadolu Efes'in bu tutumunu kınıyorum. Sunu rahatlıkla söyleyebilirim ki, bu misafirperverliğin aynısını kendilerine göstereceğiz! Salı günü (yarın) görüşürüz" dedi.