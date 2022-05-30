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Giriş Tarihi: 30.5.2022

Anadolu Efes rövanşı aldı

Anadolu Efes rövanşı aldı

ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı finalinde lacivert-beyazlılar, takım halinde iyi oynayarak Aslan’ı yıktı. 1-1’e gelen serinin 3. mücadelesi yarın 20.30’da

THY Avrupa Ligi şampiyonu Anadolu Efes, ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinin ilk maçında 105-70 kaybettiği Galatasaray Nef'e karşı ikinci karşılaşmada 91-77'lik galibiyet aldı ve durumu eşitledi. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki ve Efes'in ev sahipliğindeki mücadele karşılıklı ataklarla başladı. Sarı-kırmızılılar 3 sayı çizgisinin gerisinden 6 isabet bulurken, G.Saray boyalı alandan etkili oldu ve ilk çeyrek 21-21 bitti. İkinci periyotta Pleiss ile üst üste basketler bulan lacivert- beyazlılar, Bryant'ın da katkısıyla soyunma odasına 45-37 önde gitti. İlerleyen bölümde Efes farkı çift haneye (48-37) çıkarırken Aslan, 10-0'lık seriyle farkı 1'e indirdi. Ancak Micic'in skorer oyunuyla final periyoduna 71-61 üstün giden Ergin Ataman'ın ekibi, Buğrahan ve Larkin'in kritik basketleriyle parkeden 91-77 galip ayrıldı. Toplam 3 galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği eşleşmede üçüncü maç, yarın saat 20.30'da G.Saray'ın ev sahipliğinde Sinan Erdem'de oynanacak.

ATAMAN: YAKIŞAN BİR SERİ OLUYOR
ANADOLU Efes Başantrenörü Ergin Ataman, 105-70 kaybettikleri ilk maçın şokunu atlattıklarını söyleyip şu açıklamalarda bulundu: "Teknikten öte, mental olarak play-off'ta bir yarı final serisi oynadığımızı hatırladık. Daha fiziksel, daha tempolu oynadık. Galatasaray çok iyi bir takım, iyi mücadele ediyorlar. Özellikle kısa oyuncuları delici, skor bulan oyuncular. Oyunu daha içeri yıktık, ribauntları kontrol ettik. İlk maçta mental olarak hiç yoktuk, bugün (dün) mücadele ettik. ING Basketbol Süper Ligi'ne yakışan bir seri oluyor."

ASLAN, PİSTİOLİS İLE İLK KEZ KAYBETTİ
GALATASARAY Nef'in Yunan Koçu Andreas Pistiolis, namağlup unvanıyla çıktığı karşılaşmada ilk yenilgisini yaşadı. Bu karşılaşmaya kadar 10 maçın tamamını kazanan 43 yaşındaki çalıştırıcı, "Kazanmak için daha da fazla mücadele edeceğiz. Rakibimizin reaksiyon göstereceğini biliyorduk ama bizim de karakterimiz var. Bundan sonra ikinci maçta olduğumuz kadar kötü olmayacağız, belki ilk maçtaki kadar dominant da olamayız ama bu maçı iyi analiz ederek bir adım daha yukarı çıkmaya çalışacağız" diye konuştu.

BURAK ELMAS SALONU TERK ETTİ
GALATASARAY Başkanı Burak Elmas, maçın bitmesini beklemeden salondan ayrıldı. Başkan Elmas'ın, saha içi tribününde kendisine yer ayrılmaması ve bekletilmesi gerekçesiyle salonu terk ettiği öğrenildi. Elmas yaptığı açıklamada, "Anadolu Efes'in bu tutumunu kınıyorum. Sunu rahatlıkla söyleyebilirim ki, bu misafirperverliğin aynısını kendilerine göstereceğiz! Salı günü (yarın) görüşürüz" dedi.

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Anadolu Efes rövanşı aldı
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