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Giriş Tarihi: 30.5.2022 11:01 Son Güncelleme: 30.5.2022 11:06

Son dakika NBA haberi: NBA'de finalin adı belli oldu! Boston Celtics - Golden State Warriors | Jaylen Brown 24 sayı, Jimmy Butler 35 sayı

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Son dakika NBA haberi: NBA’de finalin adı belli oldu! Boston Celtics - Golden State Warriors | Jaylen Brown 24 sayı, Jimmy Butler 35 sayı

Son dakika NBA haberi: NBA'de Boston Celtics, Doğu Konfersansı finalinde Miami Heat'i 100-96 yenerek seriyi 4-3 kazandı ve finalde Golden State Warriors'un rakibi oldu.

Boston Celtics, Miami Heat'i 100-96 yenerek Doğu Konferansı finalinde seriyi 4-3 kazandı ve Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finaline yükseldi.

Doğu Konferansı'nda normal sezonu 2. sırada bitiren Celtics, konferans lideri Heat'i ağırladığı 7. karşılaşmayı kazandı ve NBA finaline adını yazdırdı. Boston Celtics'te maçın en skorer oyuncusu Jayson Tatum, 26 sayı, 10 ribaunt, 6 asistle galibiyette başrol oynadı.

Celtics'te Jaylen Brown ile Marcus Smart 24'er sayı attı. Heat'te ise Jimmy Butler'ın 35 sayısı Bam Adebayo'nun 25 sayısı mağlubiyete engel olamadı.

Miami Heat'te oynayan milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven, maçta süre almadı. Boston Celtics, Golden State Warriors ile NBA finalinde karşılaşacak.

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Son dakika NBA haberi: NBA'de finalin adı belli oldu! Boston Celtics - Golden State Warriors | Jaylen Brown 24 sayı, Jimmy Butler 35 sayı
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