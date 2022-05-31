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Giriş Tarihi: 31.5.2022 22:30 Son Güncelleme: 31.5.2022 22:40

Anadolu Efes, Galatasaray Nef'i mağlup ederek seride öne geçti

Anadolu Efes, Galatasaray Nef’i mağlup ederek seride öne geçti

Anadolu Efes, ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final serisi 3. maçında Galatasaray Nef'i 71 - 64 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti

ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final Serisi üçüncü maçında Anadolu Efes, deplasmanda Galatasaray Nef'i 71-64 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti ve saha avantajını tekrardan eline geçirdi.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndan oynanan müsabakaya Andreas Pistiolis yönetimindeki Galatasaray Nef; Dee Bost, Canaan, Göksenin Köksal, Blackshear, Kravish ilk beşiyle çıktı. Ergin Ataman yönetimindeki Anadolu Efes ise Larkin, Micic, Bryant, Singleton, Pleiss ilk beşiyle parkede yer aldı.

Karşılıklı basketlerle geçilen ilk periyotta Galatasaray Nef adına 6 sayıyla Dee Bost ön plana çıkarken, Anadolu Efes cephesinde ise Bryant 7 sayıyla takımının skor yükünü üstlendi ve ilk periyot 18-15 Galatasaray Nef üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci periyotta da iki takım üçlük çizgisinin gerisinden sayı bulmakta zorlanırken, Galatasaray Nef 30-29'luk skorla soyunma odasına önde gitti.

Üçüncü periyotta Dunston'ın etkili oyununun devam etmesiyle pota altında rakibine karşı üstünlük kuran Anadolu Efes, periyodu 4 sayı farkla önde kapattı: 45-49.

Karşılaşmanın son periyodunda Galatasaray Nef yakaladığı seriyle öne geçme şansı yakalasa da, son bölümü iyi oynayan Anadolu Efes, parkeden 71-64 galip ayrıldı.

3 galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği serinin dördüncü maçı, 2 Haziran Perşembe günü saat 20.30'da Galatasaray'ın ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

ERGİN ATAMAN LEHİNE TEZAHÜRAT

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, karşılaşma öncesinde parkeye çıkarken yoğun bir ilgiyle karşılaştı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, eski başantrenörleri lehine tezahüratlarda bulundu ve yoğun destek verdi. Ergin Ataman ise sarı-kırmızılı taraftarları selamladı.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Erşan Kartal, Mehmet Şahin, Serhat Büker

GALATASARAY NEF: Dee Bost 14, Canaan 6, Trimble 11, Sadık Emir Kabaca 11, Canberk Kuş 2, Blackshear 11, Kravish 7, Göksenin Köksal 2

ANADOLU EFES: Larkin 9, Singleton 4, Bryant 16, Erten Gazi, Buğrahan Tuncer, Pleiss 9, Micic 13, Dunston 20

1'İNCİ PERİYOT: 18-15

İLK YARI: 30-29

3'ÜNCÜ PERİYOT: 45-49

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Anadolu Efes, Galatasaray Nef'i mağlup ederek seride öne geçti
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