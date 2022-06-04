Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Anadolu Efes, Galatasaray Nef'i devirdi! Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu...
Giriş Tarihi: 4.6.2022 20:54 Son Güncelleme: 4.6.2022 20:59

Anadolu Efes, Galatasaray Nef'i devirdi! Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu...

Anadolu Efes, Galatasaray Nef’i devirdi! Fenerbahçe Beko’nun rakibi oldu...

Anadolu Efes, ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final serisi 5. maçında Galatasaray Nef'i 104-77 mağlup ederek seride durumu 3-2'ye getirdi ve finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakada Ergin Ataman yönetimindeki Anadolu Efes; Larkin, Micic, Bryant, Moerman, Dunston ilk beşiyle parkeye çıktı. Andreas Pistiolis yönetimindeki Galatasaray Nef ise Dee Bost, Melo, Göksenin Köksal, Sadık Emir Kabaca, Blackshear ilk beşiyle parkede yer aldı.

İki takımın karşılıklı basketleriyle başlayan müsabakanın ilk periyodu, 26-26'lık eşitlikle sona erdi. Larkin'in üçlük çizgisinin gerisinden bulduğu isabetlerle hücumda rahatlayan Anadolu Efes, Galatasaray Nef karşısında soyunma odasına 9 sayı farkla önde gitti: 51-42.

Anadolu Efes'in hem hücumda hem savunmada domine ettiği üçüncü periyotta Galatasaray Nef sayı farkının açılmasıyla oyundan düşerken, Larkin, üçlük çizgisinin gerisinden isabet bulmaya devam etti ve Anadolu Efes maçın final periyoduna 28 sayı farkla önde girdi: 81-53.

Maçın son periyodunda da skor üstünlüğünü rakibine bırakmayan Anadolu Efes, müsabakayı 104-77 kazanarak seride durumu 3-2'ye getirdi ve finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu.

MICIC VE GÖKSENİN SAKATLANDI

Anadolu Efes - Galatasaray Nef karşılaşmasında iki takım adına da şanssız sakatlıklar yaşandı. Galatasaray Nef'te kaptan Göksenin Köksal ikinci periyotta yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemezken, Anadolu Efes'in yıldızı Vasilije Micic de üçüncü periyottaki sakatlığı nedeniyle sedyeyle saha kenarına geldi ve maçı tamamlayamadı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA! Asgari ücret 2022 için yeni reçete! Mayıs ayı enflasyon oranı sonrası dikkat çeken ücret tablosu: Asgari ücret Temmuz zammı ne kadar olacak?
SİGARA FİYATLARI 2022 HAZİRAN GÜNCEL LİSTE: Sigaraya zam mı geldi? 4 Haziran bugün marka marka güncel sigara fiyatları ne kadar, en ucuzu kaç TL oldu?
Emekli maaşı zammı temmuz 2022 ne kadar olacak? En yüksek ve en düşük emekli maaşı zammı kaç TL, kim ne kadar maaş alacak?
Tarlasındaki mor taşların değerini sonradan anladı! 7 kamyon çaldılar... Meğer servet değerindeymiş
Emekli zammı son dakika gelişmeleri: SSK Bağkur 2022 En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar olacak?
SON DAKİKA: Asgari ücret Temmuz zammı için yeni reçete! Enflasyon oranı sonrası hesap netleşti: Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken asgari ücret 2022 açıklaması
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan: Sinsi senaryolarınızı hayata geçiremeyeceksiniz!
LİSE TABAN PUANLARI 2022: LGS Taban puanları ile Anadolu, İmam Hatip, Fen liseleri için 2021 yılı ve yüzdelik dilimleri listesi
Milyonları ilgilendiren Temmuz zammı yolda! 800 TL'ye varan artış yaşanacak! 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı, engelli aylığı…
SON DAKİKA: Terör karargahına 500 metre! Hareketlilik böyle görüntülendi: Keskin nişancılar, zırhlı araçlar, ağır silahlar, tüneller...
ARKADAŞINA GÖNDER
Anadolu Efes, Galatasaray Nef'i devirdi! Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA