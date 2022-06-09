Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Fenerbahçe Beko seride 2-0 öne geçti
Giriş Tarihi: 9.6.2022 22:31

Fenerbahçe Beko seride 2-0 öne geçti

AA
Fenerbahçe Beko seride 2-0 öne geçti

ING Basketbol Süper Ligi play-off finali ikinci maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Anadolu Efes'i 93-78 mağlup ederek seride durumu 2-0'a getirdi.

Karşılaşmaya savunmada ve hücumda etkili başlayan Fenerbahçe Beko, 5. dakikada 7 sayılık fark yakaladı: 9-2. Sarı-lacivertli takımın De Colo'nun yönlendirdiği hücumlardan bulduğu sayılara Pleiss ile karşılık veren Anadolu Efes, Micic'in bitime 2 saniye kala kaydettiği isabetli dış atışla ilk periyodu 20-18 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğe 18-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe Beko, 15. dakikada farkı 16 sayıya çıkardı: 36-20. Anadolu Efes, ilk sayılarını 16. dakikada üretebildi. Baştan sona üstün oynadığı bu periyotta yüksek hücum yüzdesi yakalayan ve kalan bölümde farkı açan sarı-lacivertli takım, soyunma odasına 54-32 önde gitti.

Üçüncü periyotta farkı 28 sayıya kadar yükselten Fenerbahçe Beko, final bölümüne 74-49 üstün girdi.

Dördüncü ve son çeyrekte Anadolu Efes, Buğrahan Tuncer'in 3 sayı çizgisinin gerisinden üst üste kaydettiği basketlerle 38. dakikada farkı 12 sayıya kadar indirdi: 85-73. Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan 93-78 galip ayrıldı.

Üç galibiyet alan takımın şampiyonluğa ulaşacağı final serisinin üçüncü maçı, 11 Haziran Cumartesi günü Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Emekli zammı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2022 Temmuzda en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte tüm bilgiler...
EYT SON DAKİKA! EYT'liler ve sözleşmeli memurlar için rota belli oldu! İşte EYT'de son durum ve öne çıkan tarih
SON DAKİKA: Asgari ücret zammı için ÇİFTE formül! Başkan Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan'dan Temmuz zammı açıklaması: Asgari ücrete ek, ara zam yapılacak mı?
Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım? 8 Haziran 2022 Survivor All Star ada konseyinde büyük hesaplaşma yaşandı!
Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? Dün geceki 8 Haziran 2022 Survivor yeni takımlar ve takım kaptanları açıklandı!
Meslek meslek 3600 Ek gösterge tablosu hesaplandı! Emekli öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi, memur maaşı ne kadar, en düşük maaş kaç TL oldu?
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Yunanistan'a gözdağı: "Aklınızı başınıza alın! Şaka yapmıyorum"
SON DAKİKA: Emekli ve memur zammı büyük oranda netleşti: Kazanç şimdiden 2.259 TL'yi buluyor! Temmuz zammı ile emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?
Son Dakika altın fiyatları: Gram fiyatı 1000 TL’yi buldu! 9 Haziran 2022 Bugün tam, yarım, cumhuriyet, ata, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte güncel veriler
Son dakika: ECB faiz kararını açıkladı
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe Beko seride 2-0 öne geçti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA