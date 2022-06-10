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Giriş Tarihi: 10.6.2022 14:46 Son Güncelleme: 10.6.2022 14:52

Ergin Ataman'dan olay Fenerbahçe sözleri: Hakarete varan alaycı sloganları unutmuyorum

DHA
Ergin Ataman’dan olay Fenerbahçe sözleri: Hakarete varan alaycı sloganları unutmuyorum

ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Final Serisi’nde ilk iki maç sonunda Fenerbahçe Beko karşısında 2-0 geriye düşen Anadolu Efes’te başantrenör Ergin Ataman, hem sert hem de iddialı açıklamalarda bulundu.

22 gün içerisinde Final Four dahil olmak üzere 10 tane final niteliğinde maç oynadıklarını kaydeden Ataman, "Yorgun olduğumuz bir gerçek ama şampiyonlar asla pes etmez. Fenerbahçe takımının mücadelesini takdir ediyorum ancak salonda toplu olarak bana karşı yapılan, hakarete varan alaycı sloganları unutmuyorum. Biz son 4 yılda Avrupa ve Türk basketbolunun zirvesine çıktık. Bu sloganları atanlar sindiremese de biz Türkiye'nin gururuyuz" ifadelerini kullandı.



"KUPAYI YİNE ÜLKER ARENA'DA KALDIRACAĞIZ"
Ergin Ataman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçmişte final serisinde 2-0 geriye düşüp de oradan şampiyon olan, hep imkansızlıkları başaran takımız biz. Şampiyon biz olacağız ve geçen yıl olduğu gibi kupayı yine Ülker Arena'da kaldıracağız."

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Ergin Ataman'dan olay Fenerbahçe sözleri: Hakarete varan alaycı sloganları unutmuyorum
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