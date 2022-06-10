Shane Larkin Anadolu Efes’le yola devam dedi!

THY Euroleague'de iki kez üst üste şampiyonluk yaşayan Anadolu Efes'te takımın en önemli parçalarından birisi olan Milli basketbolcu Shane Larkin ile sözleşme uzaltıldı.
2 YILLIK YENİ SÖZLEŞME
Anadolu Efes, Shane Larkin'in sözleşmesini 2 yıl daha uzattı. Türk vatandaşlığına geçen Larkin, Türkiye milli takımını seçmiş ve A Milli takım formasını giymeyi tercih etmişti.
FINAL FOUR'DA 15.5 SAYI VE 5.5 ASİST
2018'de transfer olduğu Anadolu Efes'te kısa zamanda iki lig, iki de Euroleague şampiyonluğu yaşayan Shane Larkin, Avrupa'nın en önemli isimleri arasında gösteriliyor.