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Giriş Tarihi: 10.6.2022 11:36 Son Güncelleme: 10.6.2022 11:49

Shane Larkin Anadolu Efes'le yola devam dedi!

Shane Larkin Anadolu Efes’le yola devam dedi!

Anadolu Efes'in başarılı guardı ve Milli basketbolcu Shane Larkin, takımıyla yeni sözleşme imzaladı. Anadolu Efes, Shane Larkin'in sözleşmesini 2 yıl daha uzattı. Türk vatandaşlığına geçen Larkin, Türkiye milli takımını seçmiş ve A Milli takım formasını giymeyi tercih etmişti.

THY Euroleague'de iki kez üst üste şampiyonluk yaşayan Anadolu Efes'te takımın en önemli parçalarından birisi olan Milli basketbolcu Shane Larkin ile sözleşme uzaltıldı.

2 YILLIK YENİ SÖZLEŞME

Anadolu Efes, Shane Larkin'in sözleşmesini 2 yıl daha uzattı. Türk vatandaşlığına geçen Larkin, Türkiye milli takımını seçmiş ve A Milli takım formasını giymeyi tercih etmişti.

FINAL FOUR'DA 15.5 SAYI VE 5.5 ASİST

2018'de transfer olduğu Anadolu Efes'te kısa zamanda iki lig, iki de Euroleague şampiyonluğu yaşayan Shane Larkin, Avrupa'nın en önemli isimleri arasında gösteriliyor.

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Shane Larkin Anadolu Efes'le yola devam dedi!
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