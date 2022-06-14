NBA yıldızı Harrell’a büyük şok! Uyuşturucuyla yakalandı...

Montrezl Harrell, uyuşturucu kaçakçılığı yapmakla suçlanıyor. Polis kontrolü sırasında arabasında uyuşturucu bulunan yıldız oyuncu, hapis cezasıyla karşı karşıya.

28 yaşındaki oyuncu, 12 Mayıs'ta sabah 10.00 sularında trafik kurallarını ihlal etmesiyle bir Kentucky eyalet polisi tarafından durduruldu. Polisler uyuşturucudan şüphelenirken Harrell, üzerinde bir miktar bulundurduğunu itiraf etti. Ancak arababa yapılan inceleme sonrası 3 kilo uyuşturucu bulundu.

D sınıfı bir suç olarak ilk kez yargılanan Montrezl Harrell, 1-5 yıl arası hapis ve 10 bin dolar para cezasıyla karşı karşıya.

Kariyerinde Los Angeles Lakers, Washington Wizards, Charlotte Hornets, Houston Rockets ve Los Angeles Clippers formaları giyen 28 yaşındaki oyuncu, 2020'de Yılın En İyi Altıncı Adamı seçilmişti.

Serbest oyuncu konumundaki Harrell, geçtiğimiz sezon Charlotte Hornets formasıyla 14 sayı ve 7 ribaund ortalamaları tutturdu.