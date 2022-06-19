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Giriş Tarihi: 19.6.2022 14:08

Darüşşafaka İngiliz basketbolcu Akwasi Yeboah'ı transfer etti

AA
Darüşşafaka İngiliz basketbolcu Akwasi Yeboah’ı transfer etti

İNG Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Darüşşafaka, kısa forvet pozisyonu için 25 yaşındaki Gana asıllı İngiliz Akwasi Yeboah'ı transfer ettiğini duyurdu.

Yeşil-siyahlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Daçka'ya hoşgeldin Akwasi Yeboah" başlığı kullanıldı.

Kulübün, 2022-2023 sezonu hazırlıkları doğrultusunda ilk yabancı oyuncu transferini yaptığı belirtilirken, "Daçka, son olarak Fransa LNB Pro B takımlarından Saint-Chamond forması giyen forvet Akwasi Yeboah'ı kadrosuna kattı. Yeni transferimiz Yeboah'a yeşil-siyahlı formamız altında başarılar dileriz" denildi.

İngiliz oyuncu, geçen sezon formasını terlettiği Saint-Quentin ile Fransa LNB Pro B'de çıktığı karşılaşmalarda 13.1 sayı, 4.7 ribaund ve 1.9 asist ortalamaları ile oynadı.

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Darüşşafaka İngiliz basketbolcu Akwasi Yeboah'ı transfer etti
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