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Giriş Tarihi: 20.6.2022 23:16

Dimitris Itoudis Fenerbahçe Beko için İstanbul'da!

AA
Dimitris Itoudis Fenerbahçe Beko için İstanbul’da!

Fenerbahçe Beko'da başantrenörlük görevine getirilen Dimitris Itoudis, İstanbul'a geldi. Sarı-lacivertli kulübün 3 yıllık anlaşma sağladığı Itoudis'i İstanbul Havalimanı'nda kulüp yetkilileri karşıladı.

Sarı-lacivertli kulübün 3 yıllık anlaşma sağladığı Itoudis'i İstanbul Havalimanı'nda kulüp yetkilileri karşıladı. Yunan başantrenör, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Buraya gelirken beklentilerin ve sorumluluklarımın farkındayım. Yapmak istediğimiz ilk iş, mümkün olan en iyi kadroyu ve takım ortamını oluşturarak camiamızı ve taraftarlarımızı mutlu etmek olacak. Fenerbahçe taraftarlarına büyük bir teşekkür göndermek istiyorum. Binlerce mesaj aldım. Hepsine cevap olarak 'Teşekkürler' diyorum. Yapmamız gereken çok iş var. Hiçbir zaman büyük laflar etmenin hayranı olmadım ama taraftarlarımızı anlıyorum, onların büyük beklentileri var. Bilmelerini isterim ki onların beklentileri, yürekleri ve istekleri; bizim için göreve dönüşecek. Onların isteğini karşılama düşüncesi bizi daha çok çalışmaya itecek. Onların harika bir atmosfer oluşturarak bizi desteklemelerini bekliyorum. Taraftarlarımızı, başkanımız Ali Koç'u ve organizasyon içerisinde bu takımı ait olduğu yerlere tekrar taşıma yolunda en iyi takımı kurmak için büyük fedakarlıklar yapan herkesi gururlandırmak için üzerimize düşen her şeyi yapacağız."

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Dimitris Itoudis Fenerbahçe Beko için İstanbul'da!
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