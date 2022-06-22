Bakan Kasapoğlu’ndan A Milli Erkek Basketbol Takımı’na destek

Basketbol adına 2022 yılından çok umutlu olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, "Önümüzde Dünya Kupası elemeleri ve Avrupa Şampiyonası var. Bu müsabakalarda halkımızın yüreği sizlerle olacak. 2022 bence basketbol yılı olacak. Dolu dolu başarılarla geride bırakacağımız bir yıl olacak. Buna inanıyorum. 85 milyon vatandaşımızı mutlu edeceğinize inanıyorum. Bu mutluluk bugüne dair olmayacak. Federasyon başkanı Hidayet Türkoğlu nasıl NBA'deki başarılarıyla sizleri ateşlediyse, sizler de yeni gelen gençleri ateşleyeceksiniz." ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, basketbola yönelik birçok projeleri olduğunu dile getirerek, "Sizlerin başarısı ile bu projelere ivme kazandıracağız. Gençler sizin izinizden yürüyecek. Bakanlık olarak federasyonumuzla, kulüplerimizle birlikteliğimiz devam edecek. Bakanlık olarak ne gerekiyorsa yanındayız. Bundan şüpheniz olmasın. Birlikte başaracağız. Milletimizi layık olduğu mutluluklarla buluşturacağımıza inanıyorum. Her birinize başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, konuşmasının ardından antrenmanı izleyen Bakan Kasapoğlu'na, üzerinde isminin yazılı olduğu milli takım forması hediye etti.