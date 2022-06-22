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Giriş Tarihi: 22.6.2022 14:08

Bakan Kasapoğlu'ndan A Milli Erkek Basketbol Takımı'na destek

AA
Bakan Kasapoğlu’ndan A Milli Erkek Basketbol Takımı’na destek

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, FIBA 2023 Dünya Kupası elemelerinde 3 Temmuz Pazar günü Büyük Britanya'ya konuk olacağı maça hazırlanan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki ziyarette, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörü Ergin Ataman ve oyuncularla görüşüp, sohbet eden Bakan Kasapoğlu, millilere Büyük Britanya maçında başarılar diledi.

Kasapoğlu, dünyanın farklı ülkelerinde oynayan basketbolcuların milli takım ruhuyla bir araya geldiğini ifade ederek, "Öncelikli olarak yeni teknik ekibe ve sizlere başarı diliyorum. Türkiye bir spor ülkesi. Spor ülkesi olması noktasında basketbol öncü bir branş. Burada bulunan her bir arkadaşım apayrı bir heyecanı müjdeliyor. Ülke olarak sizlerden apayrı bir umudumuz olduğunu, çok büyük bir heyecanla bu umudun peşinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Basketbol adına 2022 yılından çok umutlu olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, "Önümüzde Dünya Kupası elemeleri ve Avrupa Şampiyonası var. Bu müsabakalarda halkımızın yüreği sizlerle olacak. 2022 bence basketbol yılı olacak. Dolu dolu başarılarla geride bırakacağımız bir yıl olacak. Buna inanıyorum. 85 milyon vatandaşımızı mutlu edeceğinize inanıyorum. Bu mutluluk bugüne dair olmayacak. Federasyon başkanı Hidayet Türkoğlu nasıl NBA'deki başarılarıyla sizleri ateşlediyse, sizler de yeni gelen gençleri ateşleyeceksiniz." ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, basketbola yönelik birçok projeleri olduğunu dile getirerek, "Sizlerin başarısı ile bu projelere ivme kazandıracağız. Gençler sizin izinizden yürüyecek. Bakanlık olarak federasyonumuzla, kulüplerimizle birlikteliğimiz devam edecek. Bakanlık olarak ne gerekiyorsa yanındayız. Bundan şüpheniz olmasın. Birlikte başaracağız. Milletimizi layık olduğu mutluluklarla buluşturacağımıza inanıyorum. Her birinize başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, konuşmasının ardından antrenmanı izleyen Bakan Kasapoğlu'na, üzerinde isminin yazılı olduğu milli takım forması hediye etti.

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Bakan Kasapoğlu'ndan A Milli Erkek Basketbol Takımı'na destek
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