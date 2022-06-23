Fenerbahçe Beko, İsmet Akpınar’ın sözleşmesini uzattı

Fenerbahçe Beko, oyun kurucu İsmet Akpınar'ın sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Fenerbahçe Beko'ya 2021-22 sezonunda katılan ve gösterdiği performansla ekibimize önemli katkılar sağlayan İsmet Akpınar ile sözleşmesindeki uzatma opsiyonunu kullanmış ve sporcumuzun sözleşmesi bir yıl daha uzatılmıştır. Değerli sporcumuz, 2022-23 sezonunda da Fenerbahçe Beko forması giyecektir. Bu anlaşmanın Kulübümüze ve İsmet Akpınar'a hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu bir sezon yaşamasını temenni ediyoruz" denildi.