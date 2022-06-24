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Giriş Tarihi: 24.6.2022 10:57 Son Güncelleme: 24.6.2022 11:00

NBA draftının 1 numarası Paolo Banchero oldu

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NBA draftının 1 numarası Paolo Banchero oldu

Duke Üniversitesi'nin pota altı oyuncusu Paolo Banchero, NBA 2022 draftında Orlando Magic tarafından ilk sırada seçildi.

Bu yılki NBA seçmeleri, Brooklyn'deki Barclays Center'da gerçekleştirildi. Draftta ilk oyuncu seçme hakkına sahip Magic, tercihini Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) Erkekler Basketbol Ligi'nde Duke Blue Devils forması giyen 19 yaşındaki Banchero'dan yana kullandı. 2,08 metre boyundaki Banchero, NCAA kariyerini 17,2 sayı, 7,8 ribaunt, 3,2 asist ortalamalarıyla tamamladı.

İkinci tercih hakkına sahip Oklahoma City Thunder, Gonzaga Üniversitesinde geçirdiği 2021-22 sezonunda maç başına 14,1 sayı, 9,9 ribaunt ve 3,7 blok üreten 20 yaşındaki pivot Chet Holmgren'i seçti.

Üçüncü sıradan seçilen isim ise Houston Rockets'ın tercih ettiği 19 yaşındaki pota altı oyuncusu Jabari Smith oldu. Smith, geçen sezon Auburn Üniversitesi adına NCAA'de 16,9 sayı, 7,4 ribaunt ortalamaları yakaladı.

2022 NBA draftında ilk turda seçilen basketbolcular ve gittikleri takımlar şöyle:

Sıra Oyuncu Takım
1 Paolo Banchero Orlando Magic
2 Chet Holmgren Oklahoma City Thunder
3 Jabari Smith Houston Rockets
4 Keegan Murray Sacramento Kings
5 Jaden Ivey Detroit Pistons
6 Bennedict Mathurin Indiana Pacers
7 Shaedon Sharpe Portland Trail Blazers
8 Dyson Daniels New Orleans Pelicans
9 Jeremy Sochan San Antonio Spurs
10 Johnny Davis Washington Wizards
11 Ousmane Dieng New York Knicks (Thunder'a takas edildi)
12 Jalen Williams Oklahoma City Thunder
13 Jalen Duren Charlotte Hornets (Pistons'a takas edildi)
14 Ochai Agbaji Cleveland Cavaliers
15 Mark Williams Charlotte Hornets
16 AJ Griffin Atlanta Hawks
17 Tari Eason Houston Rockets
18 Dalen Terry Chicago Bulls
19 Jake LaRavia Minnesota Timberwolves (Grizzlies'e takas edildi)
20 Malaki Branham San Antonio Spurs
21 Christian Braun Denver Nuggets
22 Walker Kessler Memphis Grizzlies (Timberwolves'a takas edildi)
23 David Roddy Philadelphia 76ers (Grizzlies'e takas edildi)
24 MarJon Beauchamp Milwaukee Bucks
25 Blake Wesley San Antonio Spurs
26 Wendell Moore Jr Dallas Mavericks (Timberwolves'a takas edildi)
27 Nikola Jovic Miami Heat
28 Patrick Baldwin Jr Golden State Warriors
29 TyTy Washington Jr Memphis Grizzlies (Timberwolves'a takas edildi)
30 Peyton Watson Oklahoma City Thunder (Nuggets'a takas edildi)

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NBA draftının 1 numarası Paolo Banchero oldu
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