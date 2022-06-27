Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Galatasaray’ı yenen Fenerbahçe adını finale yazdırdı
Giriş Tarihi: 27.6.2022 16:45

Galatasaray’ı yenen Fenerbahçe adını finale yazdırdı

AA
Galatasaray’ı yenen Fenerbahçe adını finale yazdırdı

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final üçüncü maçında Galatasaray Tunç Holding'i 63-55 mağlup ederek seriyi 2-1 kazanan Fenerbahçe, finale yükseldi.

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final üçüncü maçında Fenerbahçe, Galatasaray Tunç Holding'i 63-55 yenerek seriyi 2-1 kazandı ve adını finale yazdırdı.

Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini sarı-lacivertliler, 19-11 önde geçti. İkinci periyotta toparlanan Galatasaray Tunç Holding, devre arasına 32-31 üstün gitti.

Çekişmeli geçen müsabakanın üçüncü periyodu sonunda rakibine üstünlük kuran Fenerbahçe, son çeyreğe 46-44 önde girdi. Maçın son periyodunda da üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe, karşılaşmadan 63-55 galip ayrıldı. Bu sonuçla seriyi 2-1 kazanan sarı-lacivertliler, finalde Gazişehir Gaziantep'in rakibi oldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Temmuz zammı ile 7 tabloda bütün emekli ve memur maaşları hesaplandı! Fark 2.780 TL'yi aştı: Asgari ücret, enflasyon farkı ve en düşük emekli-memur maaşı ne kadar olacak?
Emekli zam oranı yüzde 40'ın üzerinde geliyor! SSK ve BAĞ KUR en düşük emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? Kritik toplantı!
SON DAKİKA | Kastamonu'da 2 köprü çöktü! Uyarılar peş peşe geliyor: 6 il için kırmızı alarm
4 milyon haneye 15 milyarlık destek! Başvurular bugün başlıyor
Asgari ücret zam oranı için hesaplamalar yapıldı! Temmuzda 2022 Asgari ücrete zam gelecek mi, ne zaman açıklanacak?
SON DAKİKA HABERİ: Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Temmuzda 2022 asgari ücrete zam gelecek mi, ne kadar olacak?
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: İşte Jorge Jesus'un antrenman raporu! Yıldız isim sınıfı geçemedi
Survivor kim elendi, dokunulmazlığı kim kazandı? 26 Haziran 2022 Survivor eleme adayı ile kim elendi, adadan kim gitti? Acun Ilıcalı açıkladı
Kabine Toplantısı bugün mü, ne zaman, saat kaçta başlayacak? 27 Haziran 2022 Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ile bayram tatili ve asgari ücret açıklaması
Emekli ikramiyesi ne zaman verilecek 2022? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL? İşte ödeme tarihi
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray’ı yenen Fenerbahçe adını finale yazdırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA