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Giriş Tarihi: 2.7.2022 00:29

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Itoudis, Avrupa Ligi Koçlar Birliği Başkanı oldu

AA
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Itoudis, Avrupa Ligi Koçlar Birliği Başkanı oldu

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın Yunan başantrenörü Dimitris Itoudis, Avrupa Ligi Koçlar Birliği Başkanı seçildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sırp başantrenör Zeljko Obradovic tarafından yürütülen bu görevde yeni dönemde Itoudis bulunacak.

Dimitris Itoudis, meslektaşları tarafından başkanlık görevine seçilmekten dolayı onur duyduğunu belirterek, "Bu pozisyonun gerektirdiklerini çok iyi anlıyorum. Çalışmaları için hem Zeljko Obradovic'e hem de Pablo Laso'ya teşekkür ediyor, herkese, vizyonumuzun sporun her düzeyde birleştirilmesi olacağına dair söz veriyorum. Ayrıca dünyanın dört bir yanındaki tüm koçları, Avrupa Ligi Koçlar Birliği'ne üye olarak katılmaya, düzenleyeceğimiz Avrupa Ligi Koçlar Birliği Akademisi'nin yanı sıra mevcut ve gelecekteki koçları eğitmek için yapacağımız diğer tüm faaliyetlere iştirak etmeye çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

Itoudis'in yardımcılığını ise tecrübeli çalıştırıcı Ioannis Sfairopoulos yapacak.

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Fenerbahçe Beko Başantrenörü Itoudis, Avrupa Ligi Koçlar Birliği Başkanı oldu
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