Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın ikinci turdaki maç programı açıklandı
Giriş Tarihi: 5.7.2022 12:12

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın ikinci turdaki maç programı açıklandı

DHA
A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın ikinci turdaki maç programı açıklandı

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri ikinci turu I Grubu'nda Letonya, Belçika ve Sırbistan ile oynayacağı maçların programı belli oldu.

FIBA Avrupa Yönetim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda Belarus'un organizasyondan ihraç edilmesi sonucunda Türkiye ile birlikte Yunanistan ve Büyük Britanya ikinci tura yükseldi. A Grubu'nda oynanan karşılaşmalar sonucunda ise Letonya, Belçika ve Sırbistan I Grubu'nda yer aldı.

İkinci turdaki gruplarında ilk üç sırayı alan 12 ekip, FIBA 2023 Dünya Kupası'nda mücadele etmeye hak kazanacak. Millilerin oynayacağı müsabakaların programı şu şekilde:

25 Ağustos 2022
Letonya – Türkiye

28 Ağustos 2022
Türkiye – Sırbistan

10 Kasım 2022
Türkiye – Belçika

13 Kasım 2022
Sırbistan – Türkiye

24 Şubat 2023
Türkiye – Letonya

27 Şubat 2023
Belçika – Türkiye

EN ÇOK OKUNANLAR

SSK Bağkur 2022 emekli zammı ne kadar ve kaç TL oldu? Emekli maaşları 2500, 2750, 3000, 4000 TL olanların yeni maaşları temmuz zammıyla netleşti!
SON DAKİKA: Emekli ve memur zammı açıklandı! Kazanç yüzde 42'yi aştı: 2022 Temmuz zammı ile en düşük memur ve emekli maaşı kadar oldu?
Memur ve emekli zammı ile yeni maaş tablosu ortaya çıktı! Temmuz zammı ardından memur ve emekli maaşları ne kadar, kaç TL oldu?
Emekli maaşı ne kadar oldu, zamlı şekilde ne zaman yatacak? 2022 temmuz emekli maaşları ne zaman yatacak, bayramdan önce mi?
SON DAKİKA: Emekli ve memur maaşları için Temmuz zammı açıklandı! Fark 2.680 TL'yi buldu: Emekli ve memur zammı ne kadar oldu?
SON DAKİKA | Kırklareli'nde yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak? 450 TL ve 600 TL Aile Destek Programı sonuçları ne zaman açıklanacak?
MEMUR ZAMMI İLE MAAŞLAR HESAPLANDI: Meslek meslek zamlar açıklandı! 2022 En düşük en yüksek memur maaş zammı ne kadar oldu, kaç TL?
Mina Başaran ile düşen uçaktaydı... Feci kazada kızını kaybeden acılı anne yıllar sonra SABAH'a açıkladı: Son mesajı enteresandı!
SON DAKİKA: Terör destekçisi vekil Amineh Kakabaveh İsveç'te kriz çıkardı! "Erdoğan'a boyun eğdiniz"
Hilal Olsun Türkiye
Hilal Olsun Türkiye
ARKADAŞINA GÖNDER
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın ikinci turdaki maç programı açıklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA