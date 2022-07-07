Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Real Madrid, Fabien Causeur ile yeni sözleşme imzaladı
Giriş Tarihi: 7.7.2022 17:35

Real Madrid, Fabien Causeur ile yeni sözleşme imzaladı

İHA
Real Madrid, Fabien Causeur ile yeni sözleşme imzaladı

Real Madrid, Fransız basketbolcu Fabien Causeur'in sözleşmesini 30 Haziran 2024 tarihine kadar uzattı. Causeur, geçtiğimiz sezon Euroleague'de 8.5 sayı, 1.6 ribaund ve 1.4 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

Real Madrid, 2017-2018 sezondan beri takımda forma giyen Fransız basketbolcu Fabien Causeur'in sözleşmesini yeniledi. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, deneyimli oyuncunun sözleşmesinin 30 Haziran 2024 tarihine kadar uzatıldığı belirtildi.

Causeur, geçtiğimiz sezon Euroleague'de 8.5 sayı, 1.6 ribaund ve 1.4 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

35 yaşındaki basketbolcu, Madrid temsilcisi ile bugüne kadar Euroleague şampiyonluğu, 3 İspanya Ligi şampiyonluğu ve İspanya Kral Kupası şampiyonluğu yaşadı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Milyonlara yeni ödeme ve maaş tablosu! Zamlı memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak? Emekli memur Temmuz maaş farkı ne zaman ödenecek?
SON DAKİKA: Dr. Ekrem Karakaya Konya Şehir Hastanesi'nde öldürüldü! İşte Türkiye'yi sarsan cinayetin sebebi
Ekrem Karakaya ölümüyle Türkiye'yi yasa boğdu! Konya’da öldürülen doktor Ekrem Karakaya kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı?
SON DAKİKA: Zamlı memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak? Ödeme takvimi bildirildi: Temmuz memur emekli maaş zammı ne zaman ödenecek
EKREM KARAKAYA KİMDİR? Konya Şehir Hastanesi'nde katledilen doktor Ekrem Karakaya Türkiye'yi yasa boğdu
SON DAKİKA: Emekliye zam memura fark! Kazanç 2.680 lirayı gördü: Temmuz zammı ile SSK, Bağ-Kur, memur zammı ve enflasyon farkı ne kadar oldu?
Emekli maaşı ne zaman yatacak? Temmuz zammı ile yeni emekli maaşları ne kadar oldu? İşte maaş farkı ödeme takvimi
Mazot fiyatı için indirim geldi: Brent petrol düştü! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları 7 Temmuz bugün ne kadar?
Aile Destek Programı ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak? 2022 Aile Destek Programı ödeme tarihleri ve başvuru sonuçları bekleniyor!
BENZİN - MOTORİN - MAZOT FİYATLARI: 7 Temmuz 2022 İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar, kaç TL?
Hilal Olsun Türkiye
Hilal Olsun Türkiye
ARKADAŞINA GÖNDER
Real Madrid, Fabien Causeur ile yeni sözleşme imzaladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA