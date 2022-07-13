Alessandro Gentile’den üzücü haber! 4. kattan aşağı düştü...

İtalyan basketbolcu Alessandro Gentile'nin tatili, geçirdiği inanılmaz kaza yüzünden kabusa döndü.
Arkadaşlarıyla beraber Formentera adasında ev kiralayan 29 yaşındaki basketbolcu, balkonda sohbet ederken dayandığı tahta korkuluğun kırılması sonrasında 4 metre aşağıdaki zemine sırt üstü düştü.
Kaza anında bilincini yitiren ve hastaneye kaldırılan Gentile'nin büyük bir şans eseri beyin travması geçirmediği tespit edilirken, 2 omurunda çatlak olduğu bildirildi. Brindisi'de oynayan oyuncunun en az 4 ay salonlardan uzak kalması bekleniyor.