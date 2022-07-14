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Giriş Tarihi: 14.7.2022 15:45

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde yeni sezon fikstürü çekildi!

AA
Basketbol THY Avrupa Ligi’nde yeni sezon fikstürü çekildi!

Basketbolda Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu olan THY Avrupa Ligi'nde 2022-2023 sezonunun fikstürü belli oldu.

Türkiye'den son iki yılın şampiyonu Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko'nun yer alacağı THY Avrupa Ligi'nde normal sezon, 6-7 Ekim'de başlayacak ve 13-14 Nisan 2023'te oynanacak maçlarla sona erecek.

Toplam 18 takımlı ligde ilk 8'e giren ekipler, play-off'a yükselecek. Play-off'ta rakibi karşısında 3 galibiyet alan ekipler ise Dörtlü Final'e adlarını yazdıracak.

Anadolu Efes ligin ilk haftasında sahasında Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını ağırlarken, Fenerbahçe Beko ise Almanya temsilcisi Bayern Münih'e konuk olacak.

İki takım arasındaki ilk derbi mücadelesi 28 Ekim Cuma günü (5. hafta) Sinan Erdem Spor Salonu'nda, ikincisi 6 Nisan 2023'te (33. hafta) Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

THY Avrupa Ligi'nde ilk haftanın programı şöyle:

6 Ekim Perşembe:

Panathinaikos-Real Madrid

ASVEL-EA7 Emporio Armani Milan

Maccabi Tel Aviv-Zalgiris

Bayern Münih-Fenerbahçe Beko

Valencia Basket-Baskonia Vitoria Gasteiz

7 Ekim Cuma:

Anadolu Efes-Kızılyıldız

ALBA Berlin-Partizan

Barcelona- Olympiakos

Virtus Segafredo Bologna-Monaco

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Basketbol THY Avrupa Ligi'nde yeni sezon fikstürü çekildi!
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