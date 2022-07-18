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Giriş Tarihi: 18.7.2022 19:53

Galatasaray Nef'te ABD'li basketbolcu Dee Bost'un sözleşmesi uzatıldı

AA
Galatasaray Nef’te ABD’li basketbolcu Dee Bost’un sözleşmesi uzatıldı

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Dee Bost'un sözleşmesinin 1+1 yıllığına uzatıldığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon göstermiş olduğu performansla büyük Galatasaray taraftarının sevgisini kazanan başarılı oyun kurucumuz Dee Bost, 1+1 yıl daha parçalı formamız ile parkelerde olacak." ifadelerine yer verildi.

Geçen sezon Fransa ekibi Monaco'dan transfer edilen 32 yaşındaki oyun kurucu, sarı-kırmızılı takımın yarı final oynadığı ING Basketbol Süper Ligi'nde 34 müsabakaya çıktı. Sergilediği performansla dikkati çeken Dee Bost, maç başına 14,3 sayı, 6,7 asist ve 4,7 ribaunt üretti.

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Galatasaray Nef'te ABD'li basketbolcu Dee Bost'un sözleşmesi uzatıldı
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