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Giriş Tarihi: 1.8.2022 00:42

NBA'in efsane ismi Bill Russell 88 yaşında hayatını kaybetti! Bill Russell kimdir?

NBA’in efsane ismi Bill Russell 88 yaşında hayatını kaybetti! Bill Russell kimdir?

NBA'da yaşadığı sayısız başarı ile basketbolseverlerin gönlünde taht kurmayı başaran Bill Russell hayatını kaybetti. 88 yaşındaki Russell, 12 kez All-Star olmuş ve 11 kez yüzük takma başarısını göstermişti. Peki, NBA'in efsane ismi Bill Russell kimdir?

Bill Russell hayatını kaybetti! NBA tarihinin en önemli isimlerinden olan Bill Russell 88 yaşında hayata gözlerini yumdu. Peki, Bill Russell kimdir, neden öldü? İşte NBA efsanesinin hayatı...

Kariyerini Boston Celtics'te geçiren pivot oyuncusu, 5 kez de MVP ödülüne layık görülmüştü.

BILL RUSSELL KİMDİR?

Bill Russell, 12 Şubat 1934 tarihinde West Monroe, Louisiana, ABD'de Charles Russell ve Katie Russell çiftinin oğlu olarak doğmuştur. Tam adı William Felton Russell'dir. 12 yaşındayken annesi aniden öldü. Liseyi Kaliforniya, Oakland'da McClaymonds Lisesi'nde okudu. Basketbola da bu sırada başladı.

2.08 m boyunda olan ve pivot pozisyonunda oynayan Bill Russell 1955 ve 1956 yıllarında San Francisco Üniversitesi ile NCAA şampiyonluğu kazanmıştır. Bu dönemde 55 maç üst üste kazanarak inanması güç bir performans göstermişlerdir.

Bill Russell, 1956 yılında Avustralya, Melbourne'da yapılan Yaz Olimpiyatlarında ABD Basketbol Takımı'nın kaptanı olarak çıkmış ve altın madalyayı takımına kazandıran en önemli oyunculardan biri olmuştur. Ardından 1956 yılında Boston Celtics'e transfer olarak NBA kariyerine başlamıştır.

Bill Russell, 1956 yılından 1969 yılına kadar basketbol oynadığı 13 yıl boyunca Boston Celtics takımı ile kazandıkları 11 şampiyonlukta önemli payı oldu. Bill Russell, aynı zamanda 1966 ile 1969 yılları arasında Boston Celtics takımına antrenörlük yaptı.

Bill Russell, 1973-1977 yılları arasında Seattle SuperSonics'de, 1987-1988 yıllarında ise Sacramento Kings'te antrenörlük yaptı.

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NBA'in efsane ismi Bill Russell 88 yaşında hayatını kaybetti! Bill Russell kimdir?
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