Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Bizim Çocuklar Avrupa ikincisi
Giriş Tarihi: 8.8.2022

Bizim Çocuklar Avrupa ikincisi

Bizim Çocuklar Avrupa ikincisi

FIBA 18 Yaş Altı Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda Türkiye, finalde İspanya’ya mağlup olup şampiyonluğu kaçırdı. Villar’ın etkili performansı rakibi zafere taşıdı

İzmir'in ev sahipliğinde düzenlenen FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, finalde İspanya'ya 68-61 mağlup olarak organizasyonu ikinci tamamladı. Karşılaşmaya Villar'ın etkili oyunuyla başlayan İspanya, aradaki farkı 11 sayıya kadar çıkardı. Ay-Yıldızlı ekibimizin Eray, Kerem ve Samet'le 7-0'lık seri yakalamasına rağmen İspanya, periyodu 22-14 önde bitirdi. İkinci çeyrek başa baş mücadeleyle geçerken soyunma odasına İspanya 36-31 üstün gitti. Üçüncü periyotta hücumda etkili olamayan Türkiye, final bölümüne 51-39 geride girdi. Son çeyrekte de üstünlüğünü sürdüren İspanya, müsabakadan 68-61 galip ayrıldı ve şampiyonluğa uzandı. Takımımızda Özgür Cengiz 12 sayı atarken, maçın en skoreri 20 sayı kaydeden Villar oldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? 2022 YKS tercih sonuçları son dakika duyurusunu bekliyor! ÖSYM takvimi
Tekirdağ'da kan donduran olay! Sevgilisini kolundan tutup, 25 metrelik uçurumdan ölüme atladılar
LGS 2. tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, saat kaçta? MEB ile LGS 2. nakil sonuçları sorgulama ekranı
Muharrem ayı orucu ne zaman başlıyor, kaç gün tutulur? Diyanet ile Muharrem ayı 10. günü orucu ne zaman tutulur, ayın kaçında?
MasterChef kim kazandı, kim ana kadroya girdi? TV8 ile 7 Ağustos MasterChef’te yedeklere kimler kaldı, 6. önlüğü kim aldı?
Petrol fiyatları çakıldı: Motorin ve benzin fiyatı için indirim geldi! İstanbul dahil büyükşehirlerde akaryakıt pompa fiyatları ne kadar oldu?
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray son dakikalarda güldü! Bafetimbi Gomis girer girmez Antalyaspor'u yıktı...
CHP’nin rozet oyunu ortaya çıktı: “MHP’liyim, CHP ile alakam yok! Rozet takılacağından haberim yoktu!”
Bankaların emekli promosyon ücretleri ne zaman verilecek, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Emekli promosyonu veren bankalar 2022 listesi!
GSB personel alımı başvuruları başladı mı? Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) personel alımı şartları nelerdir, başvurular ne zaman yapılacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Bizim Çocuklar Avrupa ikincisi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA