Bizim Çocuklar Avrupa ikincisi

İzmir'in ev sahipliğinde düzenlenen FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, finalde İspanya'ya 68-61 mağlup olarak organizasyonu ikinci tamamladı. Karşılaşmaya Villar'ın etkili oyunuyla başlayan İspanya, aradaki farkı 11 sayıya kadar çıkardı. Ay-Yıldızlı ekibimizinEray, Kerem ve Samet'le7-0'lık seri yakalamasına rağmen İspanya, periyodu 22-14 önde bitirdi. İkinci çeyrek başa baş mücadeleyle geçerken soyunma odasına İspanya 36-31 üstün gitti. Üçüncü periyotta hücumda etkili olamayan Türkiye, final bölümüne51-39 geride girdi. Son çeyrekte de üstünlüğünü sürdüren İspanya, müsabakadan 68-61 galip ayrıldı ve şampiyonluğa uzandı. TakımımızdaÖzgür Cengiz 12 sayı atarken,maçın en skoreri 20 sayı kaydedenVillar oldu.