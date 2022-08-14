12 Dev Adam, Polonya’yı farklı geçti!

Üçüncü periyotta Polonya, oyuncularının 3'lükleriyle farkı eritmeye çalıştı. Michal Sokolowski ve Michal Michalak'nin 3'lüklerine, serbest vuruştan Furkan Haltalı ve Şehmus Hazer cevap verdi. Fark 4 sayıya kadar düştü: 53-49. Mola dönüşünde karşılıklı sayıların bulunduğu maçta Türkiye farkı yeniden 10 sayıya kadar çıkarmayı başardı. Periyot bitimine 2.08 kala Polonya molasına 61-51'lik skorla geçildi. Furkan Korkmaz ve Cedi Osman'ın sayılarına, konuk takımdan Jakub Schenk 3'lüğü ve serbest atışlarıyla karışlık verdi. 3. periyotta da üstünlüğünü koruyan Türkiye, 68-60'lık skorluk avantajla bu periyodu bitirdi.