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Giriş Tarihi: 19.8.2022 14:00

Bayern Münih, Isaac Bonga'yı transfer etti

İHA
Bayern Münih, Isaac Bonga’yı transfer etti

Bayern Münih, Alman basketbolcu Isaac Bonga ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

THY Euroleague'de mücadele eden Alman temsilcisi Bayern Münih, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Münih, bu kapsamda Alman basketbolcu Isaac Bonga'yı transfer etti. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Bonga ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
22 yaşındaki kurucu, geçtiğimiz sezon NBA takımlarından Toronto Raptors'ta oynadı ve 0.8 sayı, 0.5 ribaund ve 0.3 asist ortalamalarıyla mücadele etti.
Isaac Bonga kariyerinde NBA'de Los Angeles Lakers, Washington Wizards ve Toronto Raptors'ta forma giydi.

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Bayern Münih, Isaac Bonga'yı transfer etti
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