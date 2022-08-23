Hidayet Türkoğlu: “Milli formayı taşımak büyük bir gururdur”

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, gerçekleşen sponsorluk anlaşmasında açıklamalarda bulundu.

18 Yaş Altı Milli Takım'ın elde ettiği Avrupa 2.'liğini hatırlatarak sözlerine başlayan Türkoğlu, "18 Yaş Altı Milli Takımımızın Avrupa 2.'liğiyle gururlandık. A Milli Erkek Takımımız perşembe günü Letonya ile deplasmanda, pazar günü de Sinan Erdem Spor Salonu'nda Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Kadın ve erkek milli takımlarımız aldığı ve alacağı sonuçlarla bizleri gururlandıracaktır. Sporcularımıza, teknik ve idari ekibe inancımız tam. Hedefimiz ülkemizi gururlandırmak. Milli formayı taşımak büyük bir onurdur. Bu formayı taşıyan hem erkek hem de kadın sporcularımız, ellerinden geleni yaparlar. Erkek ve kadın milli takımlarımıza, bu yaz oynanacak olan bütün maçlarda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.