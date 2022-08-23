Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Hidayet Türkoğlu: “Milli formayı taşımak büyük bir gururdur”
Giriş Tarihi: 23.8.2022 13:42

Hidayet Türkoğlu: “Milli formayı taşımak büyük bir gururdur”

İHA
Hidayet Türkoğlu: “Milli formayı taşımak büyük bir gururdur”

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, gerçekleşen sponsorluk anlaşmasında konuştu. Türkoğlu, milli formayı taşımanın önemli bir gurur olduğunu ve bütün sporcuların bu forma için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, gerçekleşen sponsorluk anlaşmasında açıklamalarda bulundu.

18 Yaş Altı Milli Takım'ın elde ettiği Avrupa 2.'liğini hatırlatarak sözlerine başlayan Türkoğlu, "18 Yaş Altı Milli Takımımızın Avrupa 2.'liğiyle gururlandık. A Milli Erkek Takımımız perşembe günü Letonya ile deplasmanda, pazar günü de Sinan Erdem Spor Salonu'nda Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Kadın ve erkek milli takımlarımız aldığı ve alacağı sonuçlarla bizleri gururlandıracaktır. Sporcularımıza, teknik ve idari ekibe inancımız tam. Hedefimiz ülkemizi gururlandırmak. Milli formayı taşımak büyük bir onurdur. Bu formayı taşıyan hem erkek hem de kadın sporcularımız, ellerinden geleni yaparlar. Erkek ve kadın milli takımlarımıza, bu yaz oynanacak olan bütün maçlarda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: İstanbul'da öğrenciye kira zulmü! Korku evine 6 bin 500 TL
Hablemitoğlu suikastında son dakika: Sır perdesi aralandı! İşte talimatı veren ve alan isim
EYT son dakika gelişmesi Bakan Vedat Bilgin'den geldi! EYT nedir, ne zaman çıkacak, şartları ne, kimleri kapsıyor?
Son dakika: Bakan Bilgin'den milyonları ilgilendiren flaş EYT açıklaması: Masada hangi model var?
SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar: Vatandaşlara Türk Lirası çağrısı
YKS ek tercih tarihleri takvimi 2022 ÖSYM: YKS ek tercih kılavuzu ile YKS ek tercihler ne zaman yapılacak?
KYK başvuruları tarihleri 2022-2023: KYK burs/kredi ve yurt başvuruları ne zaman başlayacak; işlemler nasıl yapılacak?
Ziraat Bankası emekli promosyonu kampanyasını duyurdu! 2022 Ziraat Bankası emekli promosyonu ücreti ne kadar, kaç TL veriyor?
Son dakika | Ucuz konut kampanyasında taksitler ne kadar olacak? Bakan Kurum açıkladı
Son dakika | Alman DW'nin "Tatil yapamayan Türk gençleri" bakın kim çıktı! Instagram hesabını açık unutunca...
ARKADAŞINA GÖNDER
Hidayet Türkoğlu: “Milli formayı taşımak büyük bir gururdur”
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA