Milli takım kayboldu!

FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Türkiye, Letonya'ya konuk oldu. Yüksek tempolu geçen karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi takım 56-47 önde tamamladı. İkinci yarının başında Porzingis'in etkili performansıyla Letonya farkı açmaya başladı. Üçüncü çeyreğin ilk 5 dakikası geçilirken tabelada 74-54 Letonya üstünlüğü vardı. Ay-Yıldızlı ekibimiz final periyodunda da etkili olamazken, karşılaşmayı 111-85 kaybetti. 12 DevAdam'da Shane Larkin veCedi Osman 15'er, FurkanKorkmaz 10 sayı kaydetti. Letonya'da Porzingis 22 sayı ve 14 ribaundla maça damga vurdu. Milliler 2'nci Tur I Grubu'ndaki 2'nci maçında pazar günü saat 20.00'de Sırbistan ile karşılaşacak.