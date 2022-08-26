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Giriş Tarihi: 26.8.2022

Milli takım kayboldu!

Milli takım kayboldu!
FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Türkiye, Letonya'ya konuk oldu. Yüksek tempolu geçen karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi takım 56-47 önde tamamladı. İkinci yarının başında Porzingis'in etkili performansıyla Letonya farkı açmaya başladı. Üçüncü çeyreğin ilk 5 dakikası geçilirken tabelada 74-54 Letonya üstünlüğü vardı. Ay-Yıldızlı ekibimiz final periyodunda da etkili olamazken, karşılaşmayı 111-85 kaybetti. 12 Dev Adam'da Shane Larkin ve Cedi Osman 15'er, Furkan Korkmaz 10 sayı kaydetti. Letonya'da Porzingis 22 sayı ve 14 ribaundla maça damga vurdu. Milliler 2'nci Tur I Grubu'ndaki 2'nci maçında pazar günü saat 20.00'de Sırbistan ile karşılaşacak.

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Milli takım kayboldu!
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