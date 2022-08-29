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Giriş Tarihi: 29.8.2022 16:54

James Harden'a doğum günü hediyesi: 250 bin Dolar

James Harden’a doğum günü hediyesi: 250 bin Dolar

Philadelphia 76ers'ta forma giyen tecrübeli basketbolcu James Harden'a doğum gününde büyük sürpriz yapıldı.

NBA ekibi Philadelphia 76ers'ta forma giyen tecrübeli basketbolcu James Harden'a yakın arkadaşı tarafından özel gününde büyük sürpriz yapıldı.

ABD'Lİ RAPÇİDEN BÜYÜK SÜRPRİZ
Lil Baby sahne adıyla ünlenen ve 2017'de çıkardığı mixtape albümü Too Hard'ta yer alan "Freestyle" adındaki hit şarkısıyla ünlenen ABD'li rapçi Dominique Armani Jones, Harden'e verdiği doğum günü hediyesi dudak uçuklattı.

33. yaşını kutlayan James Harden'a tam 250 bin dolar nakit para verdi. Tecrübeli oyuncu Harden, hediyeyi açarken çekilen videosu sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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James Harden'a doğum günü hediyesi: 250 bin Dolar
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