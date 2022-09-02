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Giriş Tarihi: 2.9.2022

Kara ‘Dağları’ aşıp kazandık!

Kara ‘Dağları’ aşıp kazandık!

Uzunlarımızın döküldüğü maçta Shane Larkin’in 18 sayısı ile Cedi Osman’ın attığı 15 sayı, Karadağ karşısında kötü günümüzde ilk galibiyeti getirmiş oldu

2022 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımımız, A Grubu'ndaki ilk maçında Karadağ'ı 72-68'lik skorla devirdi. Şehmus, Cedi, Sertaç, Furkan ve Alperen ilk beşi ile maça başlayan 12 Dev Adam, savunmada bir türlü ritmini bulamayınca ilk çeyreği 18-14 geride bitirdi. İkinci çeyrekte kötü gidişatı durduran ise önce Melih ardından da Larkin oldu. Melih'in art arda iki üçlüğü, sonrasında Larkin'in üç üçlüğü ile 35-31 öne geçtik. 41-31 ile girdiğimiz soyunma odası dönüşü hatalar tüm planları bozdu. Karadağ'ın 8-0'lık serisiyle çeyreği 53-51 kapatsak da bu bölümdeki (12- 20) skor yürekleri ağzımıza getirdi. Son periyotta iki saniye kala Cedi'nin sayısıyla 69-68 öne geçtik, Furkan'ın 0.4 salise kala üçlüğü kötü gecenin keyifli işiydi.

ATAMAN: UTANÇ VERICIYDI
A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'ın maç sonu oyuncularına kızgınlığı sözlerine yansıdı. Karşılaşmanın tek olumlu tarafının şans eseri maçı sonunda kazanmaları olduğunu belirten 56 yaşındaki koç, "Hakem son anda lehimize kritik bir hücum faul çaldı. Çalmayabilirdi. Maçı hak etmedik. Felaket bir oyun oynadık. Uzunlarımızın oynadığı oyun utanç vericiydi. Çok kötü mücadele ettik. Tüm Türkiye'den özür diliyoruz" ifadelerini kullandı.

İKINCİ RAKİP YARIN BULGARİSTAN
EUROBASKET 2022'de A Grubu'ndaki ikinci maçımızı yarın Bulgaristan ile oynayacağız. İlk karşılaşmada İspanya'ya 114- 87 yenilen Bulgaristan ile saat 17.15'te karşı karşıya geleceğiz.

BİR GÖRÜŞ
SUAT UMURHAN
Erken uyarı sistemi!
UZUNLARIMIZIN, Dubljevic karşısında döküldüğü bir maçta oyuna kim dahil olursa olsun bizi 'beş benzemez'den çıkaramadı. Boyalı alan savunmasında vasatı aşamayınca eksiğimizi hücumda kapatmak için gözler o yöne çevrilirken, ilk 5'te olmayan Larkin, yükü omuzlayıp %83'lük üç sayı oranı ile galibiyeti getiren bir numaralı faktör oldu. Üçüncü çeyrekteki çöküş (12-20) tam anlamıyla bir hayal kırıklığı… Sırbistan maçının ikinci yarısında ortaya koyulan enerjinin %10'u bile sahaya yansımayınca şans galibiyeti geldi. Karadağ'a göre bir seviye üstte olan bir ekip karşımıza çıktığında bu hatalar zinciri ile çok üzülürüz! Erken önlem hayat kurtarır..

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Kara ‘Dağları’ aşıp kazandık!
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