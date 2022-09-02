Kara ‘Dağları’ aşıp kazandık!

2022 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımımız, A Grubu'ndaki ilk maçında Karadağ'ı 72-68'lik skorla devirdi. Şehmus, Cedi, Sertaç, Furkan ve Alperen ilk beşi ile maça başlayan 12 Dev Adam, savunmada bir türlü ritmini bulamayınca ilk çeyreği 18-14 geride bitirdi. İkinci çeyrekte kötü gidişatı durduran ise önceardından daoldu. Melih'in art arda iki üçlüğü, sonrasında Larkin'in üç üçlüğü ile 35-31 öne geçtik.Karadağ'ın 8-0'lık serisiyle çeyreği 53-51 kapatsak da bu bölümdeki (12- 20) skor yürekleri ağzımıza getirdi. Son periyotta iki saniye kala Cedi'nin sayısıyla 69-68 öne geçtik,Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'ın maç sonu oyuncularına kızgınlığı sözlerine yansıdı. Karşılaşmanın tek olumlu tarafının şans eseri maçı sonunda kazanmaları olduğunu belirten 56 yaşındaki koç, "Hakem son anda lehimize kritik bir hücum faul çaldı. Çalmayabilirdi.Çok kötü mücadele ettik. Tüm Türkiye'den özür diliyoruz" ifadelerini kullandı.EUROBASKET 2022'de A Grubu'ndaki ikinci maçımızı yarın Bulgaristan ile oynayacağız. İlk karşılaşmada İspanya'ya 114- 87 yenilen Bulgaristan ile saat 17.15'te karşı karşıya geleceğiz.Erken uyarı sistemi!, Dubljevic karşısında döküldüğü bir maçta oyuna kim dahil olursa olsun biziden çıkaramadı. Boyalı alan savunmasında vasatı aşamayınca eksiğimizi hücumda kapatmak için gözler o yöne çevrilirken, ilk 5'te olmayan Larkin, yükü omuzlayıp %83'lük üç sayı oranı ile galibiyeti getiren bir numaralı faktör oldu. Üçüncü çeyrekteki çöküş (12-20) tam anlamıyla bir hayal kırıklığı…Karadağ'a göre bir seviye üstte olan bir ekip karşımıza çıktığında bu hatalar zinciri ile çok üzülürüz! Erken önlem hayat kurtarır..