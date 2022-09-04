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Giriş Tarihi: 4.9.2022

12 Dev Adam 2’de 2 yaptı

12 Dev Adam 2’de 2 yaptı

Rakibi karşısında ilk yarıda savunma ve özellikle ribauntlarda etkisiz kalan Milliler 52-50 geri düştü. İkinci yarıda Cedi Osman ve Şehmus’un basketleri ile oyuna ağırlığını koyan Türkiye, maçı 14 sayı farkla kazandı

A Milli Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu ikinci maçında Bulgaristan'ı 101-87 yenerek, 2'de 2 yaptı. İki takımın da savunma yapmadığı ilk periyodu Milliler 31-29 önde tamamladı. İkinci periyotta Vezenkov ve Dee Bost ile etkili olan rakibimiz 34. dakikayı 38-33 geçtikten sonra soyunma odasına 52-50'lik üstünlükle gitmeyi başardı. İlk yarıda Bulgaristan adına Galatasaraylı Dee Bost 12 sayı, 7 ribaunt, A Milli Takımımız'da ise Cedi Osman 14 sayıyla öne çıktı.

SON PERİYOTTA KOPARDIK
İkinci yarıya daha iyi başlayan Ay-Yıldızlılar, Cedi Osman ve Şehmus Hazer'in basketleriyle 26. dakikada 66-61 öne geçti. Bulgaristan dış atışlardaki etkili mücadelesiyle oyunda denge sağlamaya çalışırken, boyalı alanda skor bulan Türkiye, son çeyreğe 75-71 önde girdi. Son periyoda da hızlı başlayan A Milli Takım, Cedi Osman, Alperen Şengün ve Melih Mahmutoğlu'nun basketleriyle 34. dakikada 11 sayılık (73-84) fark yakaladı. Kalan sürede oyunun kontrolünü eline alan 12 Dev Adam, karşılaşmadan 101- 87 galip ayrıldı ve son 16 için önemli bir adım attı.

BUGÜN RAKİBİMİZ EV SAHİBİ GÜRCİSTAN
Milli Takım, gruptaki üçüncü maçında bugün ev sahibi Gürcistan ile karşılaşacak. Tiflis Arena'da saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi NTV naklen yayınlayacak. Öte yandan A Milli Takım'da bel spazmı geçiren milli oyuncu Furkan Korkmaz, maçta forma giymedi. Karşılaşma öncesinde salonda takımdan ayrı ısınma hareketleri yapan Furkan'ın tedbir amacıyla maçta görevlendirilmediği bildirildi.

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12 Dev Adam 2’de 2 yaptı
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