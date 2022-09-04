12 Dev Adam 2’de 2 yaptı

Milli Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu ikinci maçında Bulgaristan'ı 101-87 yenerek, 2'de 2 yaptı. İki takımın da savunma yapmadığı ilk periyodu Milliler 31-29 önde tamamladı. İkinci periyotta Vezenkov ve Dee Bost ile etkili olan rakibimiz 34. dakikayı 38-33 geçtikten sonra soyunma odasına 52-50'lik üstünlükle gitmeyi başardı. İlk yarıdaöne çıktı.İkinci yarıya daha iyi başlayan Ay-Yıldızlılar, Cedi Osman ve Şehmus Hazer'in basketleriyle 26. dakikada 66-61 öne geçti. Bulgaristan dış atışlardaki etkili mücadelesiyle oyunda denge sağlamaya çalışırken,son çeyreğe 75-71 önde girdi. Son periyoda da hızlı başlayan A Milli Takım,basketleriyle 34. dakikada 11 sayılık (73-84) fark yakaladı. Kalan sürede oyunun kontrolünü eline alan 12 Dev Adam, karşılaşmadan 101- 87 galip ayrıldı ve son 16 için önemli bir adım attı.Milli Takım, gruptaki üçüncü maçında bugün ev sahibi Gürcistan ile karşılaşacak. Tiflis Arena'da saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi NTV naklen yayınlayacak. Öte yandan A Milli Takım'damaçta forma giymedi. Karşılaşma öncesinde salonda takımdan ayrı ısınma hareketleri yapan Furkan'ın tedbir amacıyla maçta görevlendirilmediği bildirildi.