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Giriş Tarihi: 4.9.2022 23:39 Son Güncelleme: 4.9.2022 23:56

Gürcistan'da A Milli Basketbol Takımımıza saldırı!

Gürcistan’da A Milli Basketbol Takımımıza saldırı!

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın EuroBasket gruplarında Gürcistan ile oynadığı maçın sonunda milli takım oyuncularından Furkan Korkmaz'a saldırıldı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkan Vekili Ömer Onan, 2022 Avrupa Şampiyonası'nda oynanan Türkiye-Gürcistan maçında yaşananlara ve soyunma odası koridorunda milli oyuncu Furkan Korkmaz'a yönelik saldırıya sert tepki gösterdi.

Tiflis Arena'da oynanan ve ay-yıldızlı takımın iki uzatma bölümü sonucunda 88-83 yenildiği maçın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Onan, gergin geçen karşılaşmada milli oyuncu Furkan Korkmaz ile Gürcü basketbolcu Duda Sanadze'nin diskalifiye edildiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Furkan yanında bizim bir kondisyonerle soyunma odamıza giderken, koridorda oynamayan oyuncuları, atılan oyuncu ve polislerle birlikte saldırdılar. Maç bitti kaybettik, soyunma odasının önünde iki tarafımızda otuzar polis ittire ittire kavga çıkardı. Gürcistan'ın resmi polisi bizimle fiziki bir kavgaya tutuştu. Buradan FIBA'ya sesleniyoruz. Ben FIBA'nın yetkililerini de söyledim. Kimse kendini kandırmasın ve kimseyi de aptal sanmasınlar. O koridordaki bütün kamera görüntülerini dakika dakika, bir saniyesini eksik etmeden bizim önümüze getirecekler. Eğer getirmezlerse ben Hidayet (Türkoğlu) Başkan ile de konuştum şimdi. Biz bu turnuvayı terk ederiz."

Ömer Onan, Türkiye'nin düzenlediği Avrupa şampiyonalarında kimseye bir zarar gelmediğinin altını çizerek, "Koridorda Gürcistan polisiyle neredeyse yumruk yumruğa birbirimize gireceğiz. Açılın diyoruz, açılmıyorlar. FIBA'ya açık ve net olarak tekrar söylüyorum, 'Yok kameralar silindi, yok odada bozukluk vardı, yok 2 saniye kayıp' falan değil. Bütün kameralar tek tek bakılacak. Onun üzerine alacakları karara bakacağız. Eğer bunu çok ivedi şekilde yapmazlarsa kusura bakmayın oyuncularımız çok değerli, bu çocukların kılına zarar gelmesine hiçbirimiz izin vermeyiz. Bu turnuvadan çekilir gideriz. Böyle turnuva yapılmaz." diye konuştu.

Yaşanan olayda en büyük hatanın FIBA'da olduğunu ifade eden Onan, "Buradaki en büyük hata FIBA'nın. Geldiğimiz günden beri bin tane eksiklik var. Oyuncular otelden salona 45 dakika gidiyor. Ama şurada iki oyuncunun güvenliğini alamıyorsanız. O zaman bu işi yapmayacaksınız. Burada şimdi konsolosumuzla da konuşacağız. Güvenlik falan gelsin. Belli ki korumayacaklar. Hidayet Başkan'la da konuşuyoruz. Önümüze bütün kameraları getirecekler." şeklinde görüş belirtti.

Ömer Onan, koridordaki saldırıda Gürcistanlı bazı oyuncuların da bulunduğunu anlatarak, "Oynamayan oyuncular, Shengelia... Maç oynayan adam, 3 kişi soyunma odasına gider mi? Kenarda oynayan 3 oyuncu giriyor. Hem oyuncu oldum hem yönetici oldum, hayatımda ilk defa böyle bir şeyi gördüm. Bu kadar fütursuz, bu kadar kendini bilmez insanların bir arada toplandığı... FIBA bu işin sorumlusu." değerlendirmesinde bulundu.

Onan, karşılaşmada kural hatası yapıldığını da savunarak, "O da ayrı bir konu. Tutulacak bir tarafı yok, itiraz ettik. Kaptanın imzası gerekiyor. Parasını yatıracağız, bakacağız. Net kural hatası." ifadelerini kullandı.

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Gürcistan'da A Milli Basketbol Takımımıza saldırı!
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