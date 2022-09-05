A Milli Basketbol Takım, FIBA’nın kararını bekliyor

Ömer Onan ile A Milli Takım Menajeri Muratcan Güler, Avrupa Şampiyonası'nda A Grubu maçlarının oynandığı Tiflis Arena'da basın mensuplarına açıklamada bulundu.

A Milli Takım'ın 88-83 kaybettiği ve milli oyuncu Furkan Korkmaz'ın soyunma odası koridorunda rakip oyuncuların saldırısına uğradığı maçla ilgili FIBA yetkilileriyle görüştüklerini aktaran Onan, "FIBA Avrupa İcra Direktörü Kamil Novak burada. Bugün gidecekti ama vazgeçti. Çünkü gerçekten 2-3 tane ayrı ayrı skandal diyebileceğimiz işler var. Hidayet (Türkoğlu) Başkan ile FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis konuşmuşlar. Onlar da mahcup durumdalar. Biz bu mahcubiyeti gördük. Bizim için en önemli şey bu çocukların güvenliğinin sağlanması. Eğer bu güvenlik sağlanamazsa, bizim burada yerimiz yok. Biz bunu söyledik. Ancak dün akşamdan beri güvenlikleri artırdılar. FIBA bu konuda bir hamle yapıyor." diye konuştu.

Ömer Onan, karşılaşmada süreyle ilgili kural hatası yapıldığını ve bununla ilgili itirazda bulunduklarını belirterek, "FIBA'nın kendi regülasyonu çok açık ve net. Bunun sonucu kural hatası. Bu çok net, herkes de biliyor bunu. Nasıl karar alacaklar bakacağız. Bir tekrar olursa 8 Eylül'de olur. Burada 22 saniye var. Baktığımızda 22 saniyenin oynanmadığı bir maç yok. Bu FIBA adına bir skandal. Kimsenin de bunu fark etmemesi üzücü. Onun dışında duyduğumuz kadarıyla FIBA'nın eline daha soyunma odasındaki kamera görüntüleri gelmemiş. Muhtemelen de ya bozuk olacak ya kesilecek. Şu bir gerçek, Furkan'a ve kondisyonerimize saldırı oldu. Bunlarla alakalı görüntü olur olmaz, FIBA tarihi bir ceza verecektir diye düşünüyoruz. Bunun takipçisiyiz." ifadelerini kullandı.

FIBA Avrupa'nın başkanlığını Turgay Demirel'in yaptığını hatırlatan Ömer Onan, "Burada şunu da söylememem lazım. FIBA Avrupa'nın başkanı bir Türk, Turgay Demirel. Şu da üzücü. Tamam beni, Hidayet Türkoğlu'nu aramasın ama insan bir hocayı (Ergin Ataman) arar, bir Furkan'ı arar. Yerde tekmelenen kondisyonerimiz Eren'i arar. Sonuçta bu çocuklar bunu yaşamışlar. Böyle bir saldırı yaşamışız. İnsan ne oluyor diye bir arar ama o da yok." değerlendirmesinde bulundu.

Onan, maçın sonunda soyunma odası koridorunda yaşanan ve polislerin de yer aldığı olaylarla ilgili Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliğiyle konuştuklarını, onların da Dışişleri Bakanlığı ile görüşeceğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"O kargaşada biri birine vursa kıyamet kopardı. Biz FIBA'nın kararını bekliyoruz. Güvenlikle alakalı çok ciddi garantiler verildi. Bundan sonra da bakacağız. FIBA bunu geçiştiremez. Görüntü yoksa da FIBA'nın yaptırımı olması lazım. Kameralar çalışmıyorsa, bir saldırıda güvenlik önlemi alınmıyorsa, bizim burada olmamızın bir gereği yok. Bununla ilgili çok ciddi garantiler verildi. Shengelia sakat ama birinin akreditasyonunu almış. Takım, akreditasyon haklarından birini ona vermiş. Diğer taraftan da geliyorlar 'Özür dileyelim.' diyorlar. Bu durum FIBA'nın şerefi. Biz buraya FIBA güvencesiyle geliyoruz. Bu FIBA'nın namus borcu."

GÜLER: "GEREKİRSE CAS'A KADAR GİDECEK BU KONU"

A Milli Basketbol Takımı Menajeri Muratcan Güler, karşılaşmada yaşananlarla ilgili FIBA nezdinde gerekli girişimlerde bulunduklarını belirterek, "Kaybolan 22 saniyeyle ilgili FIBA'ya itirazımızı yaptık. FIBA'dan bu gece yarısına kadar net bir şekilde cevap bekliyoruz. Bunun peşini bırakmayacağız. Gerektiği takdirde bunu üst mercilere taşıyacağız. Gerekirse CAS'a kadar gidecek bu konu." dedi.

Güler, Furkan Korkmaz'a yapılan saldırının kabul edilemez olduğunu da vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Hayatımda böyle bir şey duymadım açıkçası. Üç tane oyuncunun tekrardan koridora gidip, oyuncumuz Furkan'a ve kondisyonere saldırmaları kabul edilebilecek bir olay değil. Bu tamamıyla FIBA Avrupa'nın yapmış olduğu organizasyondaki güvenlik eksikliğinden kaynaklanıyor. Bizim buradaki güvenliğimizi sağlamak zorundalar. Biz bunu da talep ettik. Tüm mercilere bunları ilettik. O üç oyuncunun cezalandırılmalarını ve kamera görüntülerini bekliyoruz. Bunun da takipçisi olacağız."