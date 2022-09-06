Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Ergin Ataman: Gürcistan’da oyuncular aç kaldı
Giriş Tarihi: 6.9.2022

Ergin Ataman: Gürcistan’da oyuncular aç kaldı

Ergin Ataman: Gürcistan’da oyuncular aç kaldı

A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman, Gürcistan’da yaşananların Avrupa Şampiyonası’na gölge düşürdüğünü söylerken, maçlar dışında yaşadıkları zorlukları “Otelde oyuncular aç” diyerek anlattı

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu'nda Gürcistan ile oynadıkları maçta Furkan Korkmaz'a yapılan saldırıya tepki göstererek, "Burası FIBA, uluslararası bir organizasyon. Burada böyle bir şeye izin verilmesi zaten çok büyük bir saçmalık" dedi. Tecrübeli başantrenör, karşılaşmadan diskalifiye edilen milli oyuncunun soyunma odasına giderken koridorda saldırıya uğradığını anlatarak, "Bunların hepsi görüntülerle ortaya çıkacak. Bizim takım soyunma odasına giderken, Gürcü polisinin takımı tartaklaması, takımı iterek soyunma odasına doğru yönlendirmesi, orada yönetim kurulu üyelerimiz Ömer Onan, Hüseyin Beşok'u ciddi anlamda tartaklamaları... Bunlar FIBA'nın organizasyonuna çok büyük gölge düşürdü" diye konuştu. Gürcistan'a geldikleri ilk günden itibaren sorunlarla karşılaştıklarını vurgulayarak, "Geldiğimiz günden beri 45-50 dakika yol gidiyoruz, geliyoruz. Doğru dürüst bir polis koruması yok. Otelde oyuncularımız aç durumdalar. Bir sporcu beslenmesiyle alakası olmayan bir beslenme. Buna rağmen mücadele etmeye çalışıyoruz. Bu olaylar son derece tatsız. Şaşkınlık içerisindeyim" ifadelerini kullandı.

YÜREK POLEMİĞİ!
A Milli Basketbol Takımımız'ın Avrupa Şampiyonası'nda Gürcistan'a yenilmesine eski milli yıldızımız İbrahim Kutluay "Bir tane yürekli oyuncu olacak ya, bir tane... Gürcistan'a kaybediyoruz, insan utanır. Topu çembere atmaktan bu kadar aciz miyiz?" sözleriyle tepki gösterdi. Kutluay'a Milli Takım koçu Ergin Ataman'dan isim vermeden yanıt geldi: "Burada bir Milli Takım var. Beni eleştirsinler ama bazı arkadaşların, özellikle de nam salmış eski basketbolcuların sosyete kulüplerinde maçları izleyip, ekranlara çıkıp 'Siz yüreksizsiniz' demesini ben kınıyorum."

RAKİP BUGÜN BELÇİKA
Eurobasket2022'de bugün Belçika ile karşılaşacağız. Maç TSİ 14.30'da başlayacak ve NTV'den yayınlanacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Aile Destek programı ödemesi ne zaman başlayacak, hangi tarihte? 2022 Aile Destek Programı Ağustos ödemeleri ne zaman yatacak?
YKS EK TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR? YKS 2. ek tercih kılavuzu ile başvurular ne zaman başlıyor, ücreti ne kadar?
YKS TABAN PUANLARI 2022: ÖSYM ile 2 ve 4 yıllık üniversite ek tercih 2022 YKS taban puanları ve boş kontenjanları belli oldu mu?
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası icra borçları düzenlemesini açıkladı: İcra borçları siliniyor
Son dakika: Cumhuriyet Savcısı Osman Ozan'dan 'Hayat Kadını' skandalı! İlişkiye girip dosyasını kapattı
Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, yatıyor mu? Aile Destek Paketi Programı ödeme tarihleri 2022
SON DAKİKA | Ordu'ya şehit ateşi düştü! Helikopter kazasında 1 askerimiz şehit oldu
Emekli promosyon ödemeleri 10 Bin TL sınırında! Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? En yüksek rakamlar
Son dakika! Mevlüt Çavuşoğlu: Macron'un açıklamaları talihsiz
6'lı masada 'HDP'ye bakanlık' krizi derinleşiyor! Gürsel Tekin hızını alamadı: Kim bana had bildirecek?
ARKADAŞINA GÖNDER
Ergin Ataman: Gürcistan’da oyuncular aç kaldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA