Ergin Ataman: Gürcistan’da oyuncular aç kaldı

Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu'nda Gürcistan ile oynadıkları maçta Furkan Korkmaz'a yapılan saldırıya tepki göstererek,dedi. Tecrübeli başantrenör, karşılaşmadan diskalifiye edilen milli oyuncunun soyunma odasına giderken koridorda saldırıya uğradığını anlatarak, "Bunların hepsi görüntülerle ortaya çıkacak.orada yönetim kurulu üyelerimiz Ömer Onan, Hüseyin Beşok'u ciddi anlamda tartaklamaları... Bunlar FIBA'nın organizasyonuna çok büyük gölge düşürdü" diye konuştu. Gürcistan'a geldikleri ilk günden itibaren sorunlarla karşılaştıklarını vurgulayarak, "Geldiğimiz günden beri 45-50 dakika yol gidiyoruz, geliyoruz.Bir sporcu beslenmesiyle alakası olmayan bir beslenme. Buna rağmen mücadele etmeye çalışıyoruz. Bu olaylar son derece tatsız. Şaşkınlık içerisindeyim" ifadelerini kullandı.A Milli Basketbol Takımımız'ın Avrupa Şampiyonası'nda Gürcistan'a yenilmesine eski milli yıldızımız İbrahim Kutluay "Bir tane yürekli oyuncu olacak ya, bir tane... Gürcistan'a kaybediyoruz, insan utanır. Topu çembere atmaktan bu kadar aciz miyiz?" sözleriyle tepki gösterdi. Kutluay'a Milli Takım koçu Ergin Ataman'dan isim vermeden yanıt geldi: "Burada bir Milli Takım var. Beni eleştirsinler ama bazı arkadaşların, özellikle de nam salmış eski basketbolcuların sosyete kulüplerinde maçları izleyip, ekranlara çıkıp 'Siz yüreksizsiniz' demesini ben kınıyorum."Eurobasket2022'de bugün Belçika ile karşılaşacağız. Maç TSİ 14.30'da başlayacak ve NTV'den yayınlanacak.