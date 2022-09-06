FIBA’dan komik karar!

Gürcistan maçında Furkan Korkmaz ile Sanadze arasında yaşanan gerilimin ardından iki basketbolcu da diskalifiye edilirken, bu sırada maçın bitimine 04.48 kala süre durdurulmamış ve 22 saniye akmıştı. Türkiye Basketbol Federasyonu da FIBA'ya kural hatası itirazında bulunmuştu. Ancak FIBA dün akıllara durgunluk veren bir karara imza attı. Yapılan açıklamada maçın tekrarlanmayacağı şu ifadelerle anlatıldı:Ayrıca FIBA, maç sonunda yaşanan olaylarla ilgili olarak da soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.