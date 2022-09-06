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Giriş Tarihi: 6.9.2022

FIBA’dan komik karar!

FIBA’dan komik karar!

Gürcistan maçında kronometrenin 22 saniye durması gerektiği yönünde yapılan kural hatası itirazı reddedildi

Gürcistan maçında Furkan Korkmaz ile Sanadze arasında yaşanan gerilimin ardından iki basketbolcu da diskalifiye edilirken, bu sırada maçın bitimine 04.48 kala süre durdurulmamış ve 22 saniye akmıştı. Türkiye Basketbol Federasyonu da FIBA'ya kural hatası itirazında bulunmuştu. Ancak FIBA dün akıllara durgunluk veren bir karara imza attı. Yapılan açıklamada maçın tekrarlanmayacağı şu ifadelerle anlatıldı: "Bir kronometre hatası var ama TBF'nin itirazında bunun sonuca direkt etki ettiğine dair bir kanıt yok. Bu yüzden itiraz reddedildi." Ayrıca FIBA, maç sonunda yaşanan olaylarla ilgili olarak da soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

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FIBA’dan komik karar!
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