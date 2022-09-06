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Giriş Tarihi: 6.9.2022 19:30

TBF, FIBA'nın kural hatası reddini CAS'a taşıyacak!

AA
TBF, FIBA’nın kural hatası reddini CAS’a taşıyacak!

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), A Milli Basketbol Takımı'nın 2022 Avrupa Şampiyonası'nda Gürcistan'a 88-83 yenildiği maçta kural hatası yapıldığına yönelik FIBA'ya yapılan itirazın reddedilmesini kınadı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Tiflis Arena'da Gürcistan ile oynanan müsabaka esnasında ve sonrasında soyunma odasına giden koridorlarda büyük arbedenin yaşandığı hatırlatılarak, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Gürcistan'dan Duda Sanadze'nin müsabakanın bitime 4 dakika 48 saniye kala milli oyuncumuz Furkan Korkmaz'a yaptığı faulün ardından oyunun durmasına rağmen maç saati, 4 dakika 26 saniyeden devam etmişti. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak; oluşan 22 saniyelik kayıp zaman için müsabaka sonunda yapmış olduğumuz kural hatası itirazının reddedilme kararını kınıyoruz. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak; 'Türkiye-Gürcistan karşılaşmasının 4. çeyreğinde bir zaman hatası yapıldığını ancak bu zaman kaybının sonucu kesin olarak değiştireceğini tespit edemediği' için itirazı reddeden FIBA'nın bu kararını kabul etmiyoruz. Alınan karar ile ilgili tüm haklarımızı Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nde (CAS) arayacağız."

A Milli Takım'daki sporculara ve teknik ekibe duyulan güvenin vurgulanırken, "Avrupa'da basketbolun yönetiminde söz sahibi olan FIBA'nın adil bir yönetim iklimi oluşturmadığı takdirde Avrupa basketbolunun bulunduğu noktadan daha da kötüye gideceğini düşünüyoruz." ifadelerine yer verildi.

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TBF, FIBA'nın kural hatası reddini CAS'a taşıyacak!
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