Şimdi sıra Boğa’da!

12 Dev Adam, 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu dördüncü maçında Belçika'yı 78-63 yenerek üçüncü galibiyetini aldı ve Gürcistan mücadelesinde yaşananların üzerine beyaz bir sayfa açtı. Maça iyi başlayan Ay-Yıldızlılar 20-6 ile ilk çeyreği kapatırken soyunma odasına da 37-30 önde gitti.24 sayı kaydeden Alperen Şengün 8 ribaunt ve 6 asist katkısı da sağladı.A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman, Gürcistan maçında yaşananların cevabını sahada verdiklerini söyledi. "Gerektiği gibi oynadık" diyen Ataman, "Bu galibiyet bizi üst tura taşıyabilir. İspanya ile grup birinciliği maçını oynayacağız. FIBA'nın verdiği karar için konuşmak istemiyorum. Yanıtı sahada verdik. Oyunumuza bakacağız" ifadelerini kullandıBaşkanı Hidayet Türkoğlu, FIBA'yı yerden yere vurdu. Gürcistan maçında yaşananları "Rezillik" olarak nitelendiren Türkoğlu, "22 saniye konusunda FIBA bu rezilliği kapatmanın peşinde.Oyuncularımıza saldırıldı ama üç maymunu oynuyorlar. Olanlar kabul edilemez. CAS'a gideceğiz" diye konuştu.