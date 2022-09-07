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Giriş Tarihi: 7.9.2022

Şimdi sıra Boğa’da!

Şimdi sıra Boğa’da!

12 Dev Adam, Belçika’yı 78-63 devirip FIBA’nın oyunlarına yanıt verdi. Ay-Yıldızlılar, bugün İspanya ile 14.30’da grup liderliği maçına çıkacak

12 Dev Adam, 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu dördüncü maçında Belçika'yı 78-63 yenerek üçüncü galibiyetini aldı ve Gürcistan mücadelesinde yaşananların üzerine beyaz bir sayfa açtı. Maça iyi başlayan Ay-Yıldızlılar 20-6 ile ilk çeyreği kapatırken soyunma odasına da 37-30 önde gitti. 3. çeyrekte de hakimiyetini koruyan Türkiye, final periyoduna 59-47 üstünlükle çıkarken karşılaşmadan da 78-63 galip ayrıldı. 24 sayı kaydeden Alperen Şengün 8 ribaunt ve 6 asist katkısı da sağladı. Kırmızı-beyazlı ekibimiz bugün İspanya ile grup liderliği maçında saat 14.30'da karşı karşıya gelecek.

CEVABI SAHADA VERDIK
A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman, Gürcistan maçında yaşananların cevabını sahada verdiklerini söyledi. "Gerektiği gibi oynadık" diyen Ataman, "Bu galibiyet bizi üst tura taşıyabilir. İspanya ile grup birinciliği maçını oynayacağız. FIBA'nın verdiği karar için konuşmak istemiyorum. Yanıtı sahada verdik. Oyunumuza bakacağız" ifadelerini kullandı

3 MAYMUNU OYNUYORLAR! CAS'A GİDECEĞİZ
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, FIBA'yı yerden yere vurdu. Gürcistan maçında yaşananları "Rezillik" olarak nitelendiren Türkoğlu, "22 saniye konusunda FIBA bu rezilliği kapatmanın peşinde. FIBA, böyle önemli organizasyonu üçüncü dünya ülkesine vermesini sorgulamalı. Oyuncularımıza saldırıldı ama üç maymunu oynuyorlar. Olanlar kabul edilemez. CAS'a gideceğiz" diye konuştu.

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