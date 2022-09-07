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Giriş Tarihi: 7.9.2022 16:32 Son Güncelleme: 7.9.2022 17:08

Son dakika: Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye İspanya'ya mağlup oldu!

Son dakika: Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda Türkiye İspanya’ya mağlup oldu!

Son dakika haberleri: 2022 Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. A Milli Erkek Basketbol Takımı'mız grup liderliği için İspanya karşısına çıktı. Zorlu maçta Türkiye, İspanya'ya 72-69 mağlup oldu. Bu sonuçla İspanya grubu lider tamamlarken, Türkiye grupta ikinci oldu ve son 16 turuna kaldı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu son maçında İspanya'ya 72-69 mağlup olarak grubu ikinci sırada tamamladı. Millilerin son 16 turundaki rakibi B Grubu'nun üçüncüsü olacak.



FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu beşinci ve son maçında A Milli Takım, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te İspanya ile karşı karşıya geldi. İlk 4 maçta 3'er galibiyet ve 1'er mağlubiyet alan iki takımın grup liderliği için karşılaştığı mücadelede ilk periyot 18-17 Türkiye'nin üstünlüğüyle sonuçlanırken, ilk yarının sonunda ise 38-34 İspanya üstünlüğü vardı.

TÜRKİYE GRUBU İKİNCİ TAMAMLADI

Üçüncü periyodu 56-50 geride kapatan milliler, son periyotta rakibini yakalasa da, maçı 72-69'luk mağlubiyetle tamamladı. Bu sonuçla gruptaki ikinci mağlubiyetini alan ay-yıldızlılar, grubu ikinci sırada tamamladı.



Maçın en skorer ismi 20 sayıyla milli takımdan Cedi Osman olurken, Furkan Korkmaz 16 sayıyla takımına katkı sağladı, Alperen Şengün ise 14 sayı 12 ribaund ile double-double'a imza attı. İspanya'da ise Willy Hernangomez 15 sayıyla kendi takımının en skorer ismi oldu.

SON 16 TURU 10 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK

Grubu İspanya'nın ardından ikinci sırada noktalayan A Milli Takım, son 16 turunda, B Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayacak takım ile eşleşecek. Son 16 turu müsabakaları, 10 Eylül'de Almanya'nın başkenti Berlin'de başlayacak.

Ergin Ataman: "Berlin'deki maçlar zorlu olacak. Bu gruptaki seviyeyle oradaki seviye arasında dağlar kadar fark var. Rakibimizin kim olacağını bilmiyorum ancak kim olursa olsun favorilerden biri olacak. Bizim hedefimiz taraftarımızın vereceği destekle çeyrek finale kalmak."

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Son dakika: Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye İspanya'ya mağlup oldu!
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