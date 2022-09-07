Son dakika: Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda Türkiye İspanya’ya mağlup oldu!





Maçın en skorer ismi 20 sayıyla milli takımdan Cedi Osman olurken, Furkan Korkmaz 16 sayıyla takımına katkı sağladı, Alperen Şengün ise 14 sayı 12 ribaund ile double-double'a imza attı. İspanya'da ise Willy Hernangomez 15 sayıyla kendi takımının en skorer ismi oldu.

SON 16 TURU 10 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK



Grubu İspanya'nın ardından ikinci sırada noktalayan A Milli Takım, son 16 turunda, B Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayacak takım ile eşleşecek. Son 16 turu müsabakaları, 10 Eylül'de Almanya'nın başkenti Berlin'de başlayacak.

Ergin Ataman: "Berlin'deki maçlar zorlu olacak. Bu gruptaki seviyeyle oradaki seviye arasında dağlar kadar fark var. Rakibimizin kim olacağını bilmiyorum ancak kim olursa olsun favorilerden biri olacak. Bizim hedefimiz taraftarımızın vereceği destekle çeyrek finale kalmak."