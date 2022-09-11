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Giriş Tarihi: 11.9.2022

Kariyerimin en acı mağlubiyeti

Kariyerimin en acı mağlubiyeti

Ergin Ataman: “Beceriksizlik mi aşırı heyecan mı bilemem… Basketbol böyle bir oyun. Bir anda turnuvadan eleniyorsunuz.”

A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman, Fransa yenilgisinin ardından "Kariyerimin en acı mağlubiyetiydi" yorumunu yaptı. Deneyimli çalıştırıcı, "Türk milletine bu galibiyeti vermeyi çok istiyorduk" ifadelerini kullanırken şöyle devam etti: "Oyuncularım müthiş mücadele etti. Ama olmadı. 2019'da ABD maçında da aynısı yaşandı. Kısmet… Beceriksizlik mi aşırı heyecan mı bilemem… Basketbol böyle bir oyun. Bir anda turnuvadan eleniyorsunuz .
Son hücumda bir oyun yoktu. 6 saniye vardı. Furkan ribaunt sonrası doğrusunu yaptı. O anda rakip savunmayı geçemedik, kapandılar. 6 saniye kala böyle atmosferde o topu değerlendirmek zordu. Kısmetsizliğin son noktasıydı."

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Grup maçlarında Karadağ, Bulgaristan ve Belçika'yı yenip Gürcistan ve İspanya'ya yenilen Türkiye son 16 turunda da Fransa'ya mağlup olarak turnuvayı 3 galibiyet ve 3 yenilgi ile tamamladı.

'KAZANMAK İÇİN ŞANSLARI VARDI'
Fransa'nın koçu Vincent Collet, galip geldikleri için mutlu olduğunu söyledi. Collet, "Türkler çok hayal kırıklığına uğramış olabilir. Kazanma şansları vardı ama hatalar yaptılar ve serbest atışları kaçırdılar. Hayatta kalmak için savaştık ve başardık" dedi.

İMKÂNSIZI BAŞARDIK
Maçın ardından basın toplantısına katılan Buğrahan Tuncer, konuşmakta güçlük çekti. 29 yaşındaki gard, "Aynısı ikinci kez oluyor. Herkes çok üzgün. 2019 ve şimdi bu... İmkânsızı yine başardık. Belki 10 sayıyla kazanacağımız maçı bir anda uzatmaya götürüp kaybettik" dedi.

CEDİ'NİN EŞİNDEN FLAŞ GÖNDERME
Cedi Osman'ın oyuncu eşi Ebru Şahin, maç sonrası sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Şahin, "Yokluktan liderlik vasfı verilmiş, turnuva boyunca oyuncular yorgunluktan ve mücadeleden bayılacakken turnuvada 1 maç toplam 10 dakikası olmayanlar şanslı gününe şükredip takımına teşekkür edeceğine hatırlatma yapıyor, art niyet ve bireysellik budur. Böyle star olamazsınız ama nankör evet" ifadelerini kullandı. Şahin'in, bu sözleri Buğrahan Tuncer için kullandığı iddia edildi.

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Kariyerimin en acı mağlubiyeti
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