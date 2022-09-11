Kariyerimin en acı mağlubiyeti

A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman, Fransa yenilgisinin ardındanyorumunu yaptı. Deneyimli çalıştırıcı, "Türk milletine bu galibiyeti vermeyi çok istiyorduk" ifadelerini kullanırken şöyle devam etti: "Oyuncularım müthiş mücadele etti. Ama olmadı.Basketbol böyle bir oyun. Bir anda turnuvadan eleniyorsunuz .Son hücumda bir oyun yoktu. 6 saniye vardı. Furkan ribaunt sonrası doğrusunu yaptı.Kısmetsizliğin son noktasıydı."Grup maçlarında Karadağ, Bulgaristan ve Belçika'yı yenip Gürcistan ve İspanya'ya yenilen Türkiye son 16 turunda da Fransa'ya mağlup olarak turnuvayı 3 galibiyet ve 3 yenilgi ile tamamladı.Fransa'nın koçu Vincent Collet, galip geldikleri için mutlu olduğunu söyledi. Collet, "Türkler çok hayal kırıklığına uğramış olabilir.ve serbest atışları kaçırdılar. Hayatta kalmak için savaştık ve başardık" dedi.Maçın ardından basın toplantısına katılan Buğrahan Tuncer, konuşmakta güçlük çekti. 29 yaşındaki gard, "Aynısı ikinci kez oluyor. Herkes çok üzgün. 2019 ve şimdi bu... İmkânsızı yine başardık. Belki 10 sayıyla kazanacağımız maçı bir anda uzatmaya götürüp kaybettik" dedi.Cedi Osman'ın oyuncu eşi Ebru Şahin, maç sonrası sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Şahin,şanslı gününe şükredip takımına teşekkür edeceğine hatırlatma yapıyor, art niyet ve bireysellik budur. Böyle star olamazsınız ama nankör evet" ifadelerini kullandı. Şahin'in, bu sözleri Buğrahan Tuncer için kullandığı iddia edildi.