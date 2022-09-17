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Giriş Tarihi: 17.9.2022 11:55 Son Güncelleme: 17.9.2022 11:56

Michael Jordan'ın forması rekor fiyata satıldı

Michael Jordan’ın forması rekor fiyata satıldı

Michael Jordan'ın 1998 NBA Finalleri'nde giydiği forma açık artırmada rekor kırarak 10,1 milyon dolara (183 milyon TL) adı açıklanmayan bir alıcı tarafından satın alındı. Önceki rekor ise 2 yıl önce vefat eden Diego Armando Maradona'ya (9.28 milyon dolar) aitti.

NBA'in efsane oyuncularından Michael Jordan'ın, 1998 NBA Finalleri'nde giydiği forma, rekor fiyata satıldı. Sotheby tarafından düzenlenen açık artırmada, 10,1 milyon dolara (183 milyon TL) adı açıklanmayan bir alıcı bulan forma, tarihteki en pahalı spor hatırası oldu.

Jordan'ın formasını giydiği Chicago Bulls, 1990'lı yıllarda 6 şampiyonluk yaşadı. Bunlardan sonuncusu ise 1998'de, Utah Jazz'a karşı oynadıkları ve 4-2 kazandıkları final serisiydi. Jordan, bu serinin ilk maçında rekor fiyata satılan formayı giymişti. Önceki rekor ise iki yıl önce vefat eden Diego Armando Maradona'ya (9.28 milyon dolar) aitti.

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Michael Jordan'ın forması rekor fiyata satıldı
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