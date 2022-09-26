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Giriş Tarihi: 26.9.2022 23:48

FIBA Kadınlar Dünya Kupası'nda iki Malili basketbolcu kavga etti

AA
FIBA Kadınlar Dünya Kupası’nda iki Malili basketbolcu kavga etti

Kadın basketbolunun en önemli organizasyonlarından 2022 FIBA Dünya Kupası'nda Sırbistan'a yenildikleri maç sonrasında iki Malili kadın basketbolcu kavga etti.

Bu yıl 19'uncusu düzenlenen ve Avustralya'nın Sydney kentinin ev sahipliği yaptığı turnuvanın beşinci gününde, B Grubu'nda Sırbistan'ın galibiyeti ardından oyuncularından biriyle röportaj yapan Sırp televizyonu tarafından kavga kameraya alındı.

Görüntülerde, üst üste dördüncü yenilgisini alan Mali takımında maç sonrasında iki basketbolcu kavga etti. Takım arkadaşları öfkeli sporcuları güçlükle ayırdı.

Mali, 2022 FIBA Dünya Kupası'nın beşinci gününde Sırbistan'a 81-68 kaybederek 4 maçta aldığı 4 mağlubiyetle grupta son sırada buluyor.

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FIBA Kadınlar Dünya Kupası'nda iki Malili basketbolcu kavga etti
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