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Giriş Tarihi: 28.9.2022

Türk Hava Yolları’ndan iyi niyet sözleşmesi

Türk Hava Yolları’ndan iyi niyet sözleşmesi
TÜRK Hava Yolları (THY), sponsoru olduğu spor federasyonlarının yöneticilerinin katılımıyla "iyi niyet sözleşmesi" imzaladı. Çırağan Sarayı'nda düzenlenen etkinlikte THY ile spor federasyonları temsilcileri arasında Türk sporunun gelişimine katkı sağlayacak fikirler ve projeler üzerinde görüş alışverişi yapıldı. Türk sporuna her zaman destek olacaklarını belirten THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Bizim mecralarımız farklı olabilir ancak hedeflerimiz aynı. Milletimize hizmet etmek, onları gururlandırmak ve birleştiriciliği temel alarak insanlığın iyiliğine katkı sağlamak... Ülkemizin bayrak taşıyıcı hava yolu markası olarak her zaman sizin yanınızda olacağız, sizinle birlikte uçacağız, hep birlikte sevineceğiz" ifadelerini kullandı.



İmza törenine Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Şahin Gürkan, Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Hasan Engin Tuncer, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkan Vekili Fikret Hayali, Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın ve Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç katıldı.

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Türk Hava Yolları’ndan iyi niyet sözleşmesi
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