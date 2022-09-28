Türk Hava Yolları’ndan iyi niyet sözleşmesi

TÜRK Hava Yolları (THY), sponsoru olduğu spor federasyonlarının yöneticilerinin katılımıylaimzaladı. Çırağan Sarayı'nda düzenlenen etkinlikte THY ile spor federasyonları temsilcileri arasında Türk sporunun gelişimine katkı sağlayacak fikirler ve projeler üzerinde görüş alışverişi yapıldı. Türk sporuna her zaman destek olacaklarını belirten THY Genel Müdürü Bilal Ekşi,ifadelerini kullandı.İmza törenine Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Şahin Gürkan, Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Hasan Engin Tuncer, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkan Vekili Fikret Hayali, Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın ve Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç katıldı.