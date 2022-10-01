Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri 2022 Kadınlar Dünya Kupası'nda şampiyon ABD! Finalde Çin'i 83-61 yenip 11. kez tarih yazdılar
Giriş Tarihi: 1.10.2022 11:55

2022 Kadınlar Dünya Kupası'nda şampiyon ABD! Finalde Çin'i 83-61 yenip 11. kez tarih yazdılar

AA
2022 Kadınlar Dünya Kupası’nda şampiyon ABD! Finalde Çin’i 83-61 yenip 11. kez tarih yazdılar

Kadın basketbolunun en önemli organizasyonlarından 2022 FIBA Dünya Kupası'nda Çin'i 83-61 yenen ABD, şampiyon oldu.

Bu yıl 19. düzenlenen ve Avustralya'nın Sydney kentinin ev sahipliği yaptığı turnuva, Çin ile ABD arasındaki final maçıyla sona erdi. Karşılaşmanın ilk çeyreğini 18-13 önde geçen ABD, devre arasına 43-33'lük skorla üstün gitti.

ABD, üçüncü periyodunu 68-47 önde tamamladığı final mücadelesinden 83-61 galip ayrılarak turnuva tarihinde üst üste 4. olmak üzere 11. kez şampiyonluğa ulaştı.Çin ise 1994'ün ardından şampiyonada ikinci kez gümüş madalya kazandı. Öte yandan üçüncülük maçında Kanada'yı 95-65 mağlup eden Avustralya, bronz madalya elde etti.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Son seçim anketi yayınlandı! İşte AK Parti, CHP, İYİ Parti, MHP, HDP ve Zafer Partisi'nin oy oranı...
SON DAKİKA! Vladimir Putin'in ilhak kararı hamlesine Zelenskiy'den yanıt: Ukrayna NATO'ya başvurdu
SON DAKİKA: YÖK Başkanı Özvar'dan KPSS açıklaması: KPPS ön inceleme raporu bugün görüşülecek
TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ: TOKİ sosyal konut kura çekilişi ne zaman, ayın kaçında yapılacak? 2+1 ve 3+1 TOKİ başvuru sonuçları sorgulama ekranı e-Devlet!
Son dakika: EYT son durum belli oldu! İşte hayata geçeceği tarih
SON DAKİKA | NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den flaş açıklamalar: Rusya'nın ilhakını asla tanımayacağız
SON DAKİKA: Aile destek ödemeleri artırıldı! İlavelerle program yüzde 66 yükseldi
Alman ekonomisinden çöküş sinyali! Kâbus senaryoları gerçek oluyor
MasterChef Türkiye eleme adayı kim oldu? TV8 ile 30 Eylül Dün MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte haftanın son eleme adayları
Son Dakika: Erzincan deprem ile sarsıldı! (1 Ekim AFAD - Kandilli son depremler listesi)
ARKADAŞINA GÖNDER
2022 Kadınlar Dünya Kupası'nda şampiyon ABD! Finalde Çin'i 83-61 yenip 11. kez tarih yazdılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA