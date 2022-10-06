Şölen başlıyor

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde 2022-2023 sezonu, bugün başlayacak. Organizasyonda Türkiye'yi son 2 sezonun şampiyonu AnadoluEfes ile 2017'de kupayı müzesine götüren FenerbahçeBeko temsil edecek. Son şampiyonEfes, ilk haftada yarınSırbistan temsilcisiKızılyıldız Mts'yi SinanErdem'de ağırlayacak.Fenerbahçe Bekoise bugün 21.30'daAlman ekibi BayernMünih'e konuk olacak. 34 haftalık normal sezonu ilk 8'de tamamlayan takımlar, play-off oynama hakkı elde edecek.