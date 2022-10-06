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Giriş Tarihi: 6.10.2022

Şölen başlıyor

Şölen başlıyor

THY Avrupa Ligi’nde yeni sezon bugün oynanacak 5 maçla start alacak. Temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko açılışı Bayern Münih deplasmanında yapacak

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde 2022-2023 sezonu, bugün başlayacak. Organizasyonda Türkiye'yi son 2 sezonun şampiyonu Anadolu Efes ile 2017'de kupayı müzesine götüren Fenerbahçe Beko temsil edecek. Son şampiyon Efes, ilk haftada yarın Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız Mts'yi Sinan Erdem'de ağırlayacak. Fenerbahçe Beko ise bugün 21.30'da Alman ekibi Bayern Münih'e konuk olacak. 34 haftalık normal sezonu ilk 8'de tamamlayan takımlar, play-off oynama hakkı elde edecek.

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